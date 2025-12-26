Vacaciones en Año Nuevo: Estos son los requisitos para tramitar el permiso de viaje de menores de edad

Suscríbete a nuestros canales

Quienes van a viajar por Año Nuevo necesitan un permiso de menores de edad si van con niños y no es su representante.

Tal trámite se realiza ante el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna).

La excepción es para padres, madres o tutores legales. En ese caso, los padres solo deben viajar con la partida de nacimiento del niño, mientras que el representante legal debe viajar con el documento que evidencia su tutela.

El permiso de viajes para menores de edad también es necesario si el niño va a viajar solo.

Es importante destacar que los documentos se presentan a varias entidades, bien puede ser el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes o la Notaría Pública.

Independientemente de la vía por la cual viajará, lo esencial es contar con el permiso si el menor de edad no va con sus padres o representantes.

¿Cuáles documentos se necesitan para el permiso de viaje de menores de edad?

Los recaudos para tramitar el permiso de viaje dentro del territorio venezolano son:

Original y copia de la partida de nacimiento del niño.

Copia de la cédula de identidad del menor de edad si ya cuenta con una (mayor de 9 años)

Copia de la cédula de identidad del acompañante.

Original y copia de la cédula de identidad del padre, madre o representante legal, quien es quien queda bajo la responsabilidad del niño.

RIF, constancia de residencia o recibo de pago de algún servicio público que demuestre el domicilio del solicitante.

Copia de los boletos aéreos, si se trata de vuelos.

Presencia obligatoria del padre o madre al momento de realizar la autorización.

Copia de la cédula de identidad y/o pasaporte de la persona que recibe al niño o adolescente (en caso de que viaje solo).

En caso de ser un viaje internacional, se le agregan los siguientes documentos:

Copia del pasaporte del niño(a) o adolescente

Indicar dirección del lugar de hospedaje en el país destino

Señalar fecha de salida y regreso

Copia de la autorización de viaje de la madre o padre que se encuentre fuera del país, si aplica.

Copia de la cédula de identidad y/o pasaporte de la persona que recibe al niño(a) o adolescente (en caso de que viaje solo).

Adquirir la planilla de Solicitud de Autorización de Viaje

Los niños(as) o adolescentes deberán estar presentes al momento de la entrega de la autorización.

El permiso indica el nombre completo del niño y del acompañante, su relación y el tiempo del viaje. El trámite pierde vigencia una vez que se cumple la fecha estipulada.

Si no regresa antes del día límite deberán tramitar uno nuevo.

