¡Devolver regalos ya no es gratis! Conoce los nuevos cargos que aplican las tiendas en EEUU tras la Navidad

El panorama para los consumidores que buscan cambiar o retornar obsequios tras las festividades presenta cambios en la estructura de costos.

De acuerdo con las estadísticas de la Federación Nacional de Minoristas, las devoluciones navideñas bajo la modalidad gratuita han disminuido, pues el 72% de los establecimientos minoristas han optado por aplicar tarifas de gestión, una cifra superior al 66% registrado durante el ejercicio anterior.

Costos fijos por procesamiento de mercancía

Diferentes cadenas minoristas han fijado montos específicos que el cliente debe pagar o que se deducen del reembolso original. En la lista de establecimientos que aplican estas tarifas se encuentran Zara con un cobro de $4.95, J.Crew con $7.50 y JCPenney con $8.

Por su parte, la tienda por departamentos Macy’s aplica un cargo de $9.99, mientras que en T.J. Maxx y Marshalls el costo se ubica en $11.99.

A pesar de estos cargos, el gasto de los consumidores ha superado los niveles de años previos, aunque se proyecta que el 15% de todas las ventas realizadas durante esta temporada serán devueltas a los almacenes.

La implementación de estos cobros busca compensar los gastos logísticos asociados al transporte y reingreso de productos al inventario.

Extensiones de plazo y métodos de ahorro

Como contraparte a los nuevos cobros, empresas como Amazon, Walmart, Target y Best Buy han extendido sus plazos de retorno hasta el 31 de enero de 2026.

Esta medida otorga a los usuarios un margen de tiempo adicional para gestionar sus trámites de postventa. El Buró para Mejores Negocios sugiere a los compradores realizar las devoluciones lo antes posible y verificar siempre los términos de garantía en el recibo.

Para evitar el pago de las tarifas mencionadas, la alternativa más efectiva es acudir directamente a las tiendas físicas o puntos de recepción autorizados, ya que los cargos suelen aplicarse principalmente a las devoluciones gestionadas a través de servicios postales o recolectas a domicilio.

Es indispensable presentar una identificación válida y mantener el empaque original del producto para asegurar la aceptación del trámite.

