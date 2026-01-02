Donald Trump revela por qué consume aspirinas y tiene moretones en sus manos

Suscríbete a nuestros canales

El mandatario estadounidense revela detalles sobre su régimen de medicación y los estudios clínicos que mantuvo en reserva anteriormente. Tras semanas de especulaciones por marcas visibles en su piel, el presidente admite una ingesta de fármacos superior a la sugerida para su edad.

Estas declaraciones surgen en un momento de intenso escrutinio público sobre la aptitud física de los líderes en la Casa Blanca, según una publicación en Telemundo.

¿Qué estudios médicos ocultó la Casa Blanca?

El presidente confirmó que se sometió a una tomografía computarizada durante una visita al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed el pasado octubre. Aunque inicialmente describió el examen como una resonancia magnética, la oficina de prensa aclaró que se trató de un procedimiento de imagenología avanzada.

Esta revelación genera controversia debido a que el personal administrativo omitió dar detalles específicos sobre el propósito de estos escaneos en su momento. Trump lamentó la realización de dichos estudios porque, a su juicio, la noticia otorgó "munición" a sus críticos políticos para cuestionar su estado.

¿A qué se deben los moretones en las manos del mandatario?

Las cámaras captaron en diversas ocasiones marcas de color púrpura en el dorso de la mano derecha del líder republicano, incluso bajo capas de maquillaje. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, atribuyó estas lesiones cutáneas a los frecuentes apretones de manos y al uso constante de anticoagulantes.

Además, el equipo médico del mandatario diagnosticó insuficiencia venosa crónica este verano, lo cual explica la notable hinchazón en sus tobillos. El presidente intentó utilizar calcetines de compresión para mitigar este padecimiento, pero los descartó rápidamente porque le resultaban incómodos.

¿Por qué Trump habla de su salud?

Trump habla de su salud y dice que toma más aspirinas de las recomendadas por su doctor debido a una cuestión de "supervivencia y superstición". Durante una entrevista exclusiva, el presidente confesó que consume 325 miligramos diarios de aspirina, una dosis mayor a la prescrita por el capitán Sean Barbabella.

"Quiero sangre agradable y delgada fluyendo por mi corazón; no quiero sangre espesa", declaró el mandatario de 79 años al justificar su automedicación. El médico de la Marina informó que los resultados de sus pruebas cardiovasculares son "perfectamente normales", a pesar de que el paciente ingiere esta dosis desde hace 25 años.

¿Qué opina el presidente sobre su energía y descanso?

Trump negó rotundamente los reportes que aseguran que se queda dormido durante las reuniones de gabinete o eventos oficiales en la Casa Blanca. El mandatario insistió en que las fotos donde aparece con los ojos cerrados simplemente muestran momentos de relajación o parpadeos prolongados.

Su rutina diaria comienza temprano en la residencia y se extiende en la Oficina Oval desde las 10:00 a.m. hasta pasadas las 7:00 p. m. El presidente atribuyó su vitalidad a la herencia familiar y afirmó con seguridad que "los genes son muy importantes y los míos son muy buenos".

¿Cómo afecta su edad a la percepción del cargo?

Al convertirse en la persona de mayor edad en jurar el cargo, el escrutinio sobre su agudeza mental y física aumenta de manera constante. El presidente desestimó también las dudas sobre su capacidad auditiva y aseguró que solo tiene dificultades cuando muchas personas hablan al mismo tiempo.

Esta transparencia selectiva sobre su salud busca contrastar con la imagen de su predecesor, a quien Trump criticó repetidamente por su falta de aptitud. La Casa Blanca reitera que el mandatario no tiene nada que ocultar y que su proceso de imagenología forma parte de una medicina preventiva rigurosa.

