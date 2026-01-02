Salud Pública de Los Ángeles lanza salvavidas para quienes luchan contra la adicción: así puedes recibir apoyo

Suscríbete a nuestros canales

El trastorno por consumo de sustancias, comúnmente conocido como adicción, no es una falla de carácter, sino una afección médica tratable.

Ocurre cuando el uso regular de alcohol o drogas desencadena conductas dañinas que afectan la estabilidad física, emocional y social de una persona.

Sin embargo, reconocer el problema es el primer paso hacia una transformación profunda.

¿A ti te pasa esto? Cuestionario de autoevaluación

A veces, el límite entre el uso recreativo y la dependencia es difícil de ver. Si te identificas con alguna de las siguientes situaciones, es momento de buscar apoyo:

Impacto en la vida diaria: ¿Sientes que el consumo de sustancias frena tu crecimiento o daña tus relaciones, trabajo o estudios?

Pérdida de control: ¿Consumes más de lo que planeabas o te resulta imposible reducir la frecuencia?

Señales externas: ¿Tus seres queridos te han sugerido que deberías dejar de beber o consumir drogas?

Síntomas físicos: ¿Te sientes enfermo o físicamente indispuesto cuando intentas detener el consumo?

Si respondiste sí a cualquiera de estas preguntas, debes saber que no estás solo. Existe esperanza y, sobre todo, opciones reales para recuperar el control de tu vida.

Apoyo directo: El Condado de Los Ángeles a tu lado

Para quienes residen en la región, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles ofrece asistencia especializada y gratuita para personas que enfrentan trastornos por consumo de sustancias.

Este organismo no solo brinda orientación, sino que conecta a los ciudadanos con diversos caminos hacia la recuperación, adaptados a cada necesidad individual.

Si estás listo para iniciar este viaje, puedes comunicarte de inmediato a las siguientes líneas de ayuda disponibles las 24 horas:

Línea de Servicios de Abuso de Sustancias: 1-844-804-7500 (Sin costo).

Línea de Servicios de Salud Conductual: 1-800-854-7771 (Presiona la opción 2).

