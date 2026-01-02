Adiós al pan blanco: Expertos de EEUU revelan el impacto real de la masa madre en tu glucosa

Suscríbete a nuestros canales

El pan de masa madre ha dejado de ser una tendencia culinaria para convertirse en un objeto de estudio clínico. Un reciente análisis publicado por el medio especializado de Estados Unidos Verywell Health revela que este alimento, fermentado naturalmente, ofrece ventajas metabólicas que el pan industrial simplemente no puede replicar.

Expertos en nutrición y salud pública de Estados Unidos explican que la clave no está solo en los ingredientes, sino en la "magia" química que ocurre durante su lenta elaboración.

La ciencia detrás del proceso: ¿Por qué no dispara el azúcar?

A diferencia del pan blanco común, la masa madre utiliza levaduras silvestres y bacterias lácticas. Según Lauren Panoff, nutricionista registrada y especialista en salud pública en EE. UU., este proceso genera ácidos orgánicos que cambian las reglas del juego en tu digestión.

"Estos ácidos ralentizan la velocidad a la que los carbohidratos se digieren y se absorben", explica Panoff. El resultado es un aumento gradual de la glucosa en lugar del "pico" abrupto que suele seguir al consumo de harinas refinadas.

Lo que revelan los ensayos clínicos

El análisis estadounidense se basó en una revisión de 18 ensayos clínicos realizados en adultos. Los hallazgos de los expertos destacan lo siguiente:

Menos glucosa: Los consumidores de masa madre registraron niveles significativamente más bajos de azúcar en sangre a los 60 y 120 minutos después de comer.

Efecto potenciado: El beneficio fue mucho más marcado cuando el pan se elaboró con harina integral .

Pre-digestión natural: Durante la fermentación larga, los microorganismos descomponen parcialmente el almidón y el gluten, facilitando la tarea al sistema digestivo.

Recomendaciones de los expertos para evitar picos

Aunque la masa madre tiene un índice glucémico más bajo, los especialistas de Estados Unidos advierten que no es un "alimento milagro" por sí solo. Para mantener la energía estable, sugieren:

Priorizar la versión integral: Contiene mayor aporte de fibra.

El "truco" del acompañamiento: Combinar la rebanada con proteínas o grasas saludables (palta, hummus o mantequilla de maní) para aplanar aún más la curva de glucosa.

Control de porciones: La calidad no sustituye la moderación.

