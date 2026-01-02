¿Qué se necesita para un buen sancocho tras el Año Nuevo?: conozca las proteínas, verduras y precios

Suscríbete a nuestros canales

En Año Nuevo la gente suele festejar con la familia y los amigos; y tomar algunos traguitos, por lo que al día siguiente cae muy bien una sopita o sancocho para reponerse del “ratón”.

Los sancochos suelen ser de carne, pollo, pescado; o hasta un cruzado; y además de la proteína, requieren verduras y aliños.

Se consultó con expendios de comestibles para conocer cuánto dinero se requiere en promedio para hacer un rico sancocho luego de una noche de fiesta.

Si el sancocho es de pescado, se pone a calentar el ocumo, la yuca y auyama con un poquito de sal.

El ocumo en el mercado de Gochos Feria de Hortalizas Hermanos Rodríguez, en Montalbán, cuesta $ 1,5 el kg, en el Mercado de San Martín $ 1,27 y en Forum $ 3,39.

La yuca en el mercado de Gochos cuesta $ 1, en Forum $ 1,95 y en San Martín por $ 1,27; el kilo de auyama vale $ 0,70 en el local de los Gochos y $ 0,98 en Forum.

A esta sopa se le agrega plátano verde por $ 2,25 el kg en el mercado de Gochos y por $ 2,51 el kg en el mercado de San Martín.

Cuando estos ingredientes estén en su proceso de cocción, se agregan el ají, el cebollín y el ajo, que le “dan su sabor peculiar”.

El ají dulce cuesta $ 4 el kg en el local de los Gochos, $ 5,03 en San Martín y $5,85 en Forum; el cebollín cuesta $ 1,5 el kg, $ 2,68 en San Martín y $ 3,25 en Forum. El ajo, por $ 1 la bolsita; $ 0,83 100 gramos o $ 3,25; en los referidos comercios.

Cuando ablande la verdura se echan el pescado y el limón.

Foto: José Félix Lara

La encargada de Pescadería La Maravilla en el Mercado de San Martín, Bárbara Marcano, indicó que para hacer el sancocho “se usa Jurel, cuatro ruedas son casi un kilo y es suficiente para hacer un sancocho para cuatro personas”.

El kilo de Jurel cuesta $ 6; ½ kg de pepitonas por $ 4; ½ kg de mejillones por $ 6. “La gente está comprando para hacer la sopita saca ratón”.

Sancocho de pollo o gallina después de la resaca

Para elaborar un sancocho de pollo o gallina se necesita 1/ 2 kg de gallina o pollo troceado para guisar, 250 gr de auyama, 250 gr de yuca, 250 gr de ocumo, 1 / 2 pimentón rojo, 3 ajíes dulces, 4 dientes de ajo, 1 cebolla, 1 cebollín, 2 zanahorias, perejil fresco, 2 ramas de apios España, 2 cebollines, y pimienta negra molida al gusto.,

La dueña del puesto de verduras 460 en el Mercado de San Martín, María Peña, indicó que “primero se cocinan la carne o proteína con las verduras y aliños. Los aliños son cebolla, ají dulce, ajo, cebollín y cilantro”.

Para hacer esta sopa se utilizan 4 piezas de pollo, si son un grupo de 4 personas, un kg de verduras surtido, “y aparte le echo plátano verde, si es un cruzado; y lleva costilla de res”, detalló.

El pollo entero en el mercado de San Martín cuesta $5,53; muslo $ 5,19 el kg; la auyama cuesta $ 0,70 en el Mercado de los Gochos y $ 0,98; la yuca por $ 1; $ 1,27 y $ 1,95 en el mercado de los Gochos, San Martín y Forum respectivamente.

El ocumo vale $ 1,5 el kg; $ 1,27; y $ 3,39 el kg en el local de los gochos, San Martín y Forum; el pimentón por $ 4; o $ 5,03: o $ 3,99 el kg en el mercado de los Gochos, San Martín o Forum; el ají dulce cuesta $ 4; $ 5,03 o $ 5,85 en el local de los Gochos, San Martín y Forum.

El ajo se consigue en $ 1 la bolsita; $ 0,863 los 100 gr o $ 14,95 el kg; la cebolla por $ 1,94 el kg en el Mercado de San Martín, cebollín por $ $ 1,5 en la tienda de los Gochos; por $ 2,68 o por $ 3,25 en San Martín y Forum.

Foto: José Félix Lara

La zanahoria cuesta $ 1,5 el kg; por $ 1,67 y por $ 2,79; cebollín por $ 1,5 el kg; $ 2,68; y $ 3,25 el kg en el mercado de los Gochos, San Martín y Forum; apio España por $ 0,70 y el perejil por $ 0,70 en el mercado de los Gochos.

¿Cuánto se requiere de carne o pollo?

Según Carlos Serra, encargado en la Feria de Hortalizas Hermanos Rodríguez, indicó que “para hacer el sancocho de carne se utilizan 2 kg de costilla de res, y 5 kg de verdura para 10 personas. Ya están comprando para hacer la sopa”.

“Para hacer una sopa de carne para cuatro personas se utiliza costilla por $ 6,70 el kg; o lagarto con hueso por $ 6,70 el kg. La gente está comprando para hacer la sopa”, dijo Olimar Palacios, encargada de la Carnicería Santa Bárbara en el mercado de San Martín.

El dueño de un puesto de pollo, Alexis Mejía, señaló que para una sopa para 4 personas se necesita una gallina entera o pollo por $ 5,53; algunos le echan paticas de pollo”.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube