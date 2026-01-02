Fuerte sismo de 6.5 sacude a México este 2 de enero: edificios fueron evacuados

Suscríbete a nuestros canales

Hace pocos minutos, el Servicio Sismológico Nacional de México informó sobre un movimiento telúrico que ha sacudido a este país, cuyo epicentro tuvo lugar al suroeste del país en San Marcos, Guerrero, aunque se sintió fuerte en partes de la capital.

El sismo de magnitud 6.5, obligó a la suspensión de la habitual rueda de prensa matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum. Mientras otros edificios fueron evacuados por prevención.

Hasta el momento no se reportan daños materiales ni lesionados.

EN DESARROLLO...

