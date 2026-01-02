Gran Misión Abuelos y Abuelas: tres requisitos para validar tu círculo en la comunidad

Suscríbete a nuestros canales

A través de la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria, se impulsa la conformación de estructuras de base denominadas "Círculos de Abuelos" en todo el territorio nacional.

Estos grupos, compuestos por entre 10 y 20 adultos mayores, funcionan como protagonistas del autogobierno comunal.

Para que estas agrupaciones gocen de reconocimiento oficial y accedan a los programas sociales, deben completar un proceso de certificación digital que incluye el escaneo del código QR y la validación en asamblea.

Tres requisitos para validar tu círculo en la comunidad

Una vez reunido el grupo, la validación formal se realiza siguiendo este orden:

Durante la reunión de todos los integrantes, el director o secretario debe ingresar al Sistema Nacional de Validación y Certificación. Cada integrante debe presentar su código QR personal del Registro Nacional de Adultos Mayores. Este es escaneado por los responsables para vincularlos al grupo. Al completar el registro de todos los miembros, el sistema genera un certificado digital que oficializa la existencia del círculo ante la comunidad.

¿Cómo organizar la asamblea de conformación?

Para que el acta sea válida, el Círculo de Abuelos debe cumplir con esta estructura organizativa:

Designar un director, secretario y relator de debates.

Elegir un nombre para el círculo por consenso.

Las nueve vocerías críticas: Salud, alimentación, recreación y turismo, cultura, deportes, actividad socioproductiva, movilización y transporte, formación y un coordinador general.

Redactar el documento con los datos de cada integrante, sus firmas y el lugar exacto de la conformación.

