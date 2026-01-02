Garantiza su vida útil: aprende a limpiar tu secadora como un profesional

Suscríbete a nuestros canales

Limpiar la secadora no es una tarea doméstica que se tenga como rutina, como quizás si sea el mantenimiento de la lavadora, y esto puede ser un error, pues de su limpieza periódica depende su vida útil.

Cuando a este artefacto se le realiza un mantenimiento idóneo funciona adecuadamente y se evitan accidentes.

¿Por qué se debe limpiar la secadora?

Principalmente para prevenir incendios por acumulación de pelusas, pero también porque de un mantenimiento oportuno depende su eficiencia y ahorro de energía. También para evitar malos olores, asegurar un secado más rápido y uniforme de la ropa y prolongar su vida útil, refiere la Inteligencia Artificial.

En tal sentido, limpiar este electrodoméstico con cierta periodicidad ayuda a que funcione perfecto y evita accidentes, ya que la suciedad obstruye el flujo de aire y hace que el artefacto trabaje de manera forzada.

En acción

Según los expertos, para limpiar la secadora se debe comenzar por el filtro ya que este realiza la función de recoger las pelusas que suelta la ropa durante el ciclo de secado. Para limpiarlo, solo debes sacarlo del lugar donde se encuentra ubicado, abrirlo y quitar las pelusas utilizando un paño seco o usando un cepillo para remover todo. Posteriormente enjuagarlo con agua limpia y colocarlo nuevamente donde corresponde.

Por otra parte, se debe limpiar el depósito de condensación que suele estar situado en la parte inferior. Cabe acotar que, para hacerlo, debe estar totalmente frío el electrodoméstico. Este se debe vaciar y limpiar con frecuencia a fin de que la secadora realice sus funciones correctamente.

También se deben limpiar los sensores de humedad con un paño húmedo al que puedes agregarle dos gotas de jabón lavaplatos, por lo menos una vez al mes. El tambor acumula excesiva suciedad, por lo que se debe limpiar con regularidad, para ello usa un trapo de algodón impregnado en una solución de vinagre, detergente y agua, y pasar por toda la superficie para eliminar la suciedad.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube