Arranca 2026 recibiendo el Bono de Ingreso de Guerra Económica: así puedes actualizar tu información laboral

Suscríbete a nuestros canales

El Ingreso contra la Guerra Económica, es un estipendio que reciben mensualmente trabajadores públicos, jubilados y pensionados del IVSS.

Sin embargo, no basta con estar inscrito; si quieres que el monedero te te deposite tu Ingreso durante el mes de enero 2026, la clave está en la actualización de los datos laborales.

El Sistema Patria funciona como un gran engranaje que cruza información con las instituciones del Estado.

Si el portal no sabe si usted sigue activo, si pasó a jubilado o si su condición de pensionado cambió, el pago simplemente queda en el "limbo".

A través de grupos de redes sociales, voceros de pensionados del IVSS han hecho un llamado de alerta: "Actualizar el perfil laboral no es un capricho, es la garantía del beneficio".

Al tener la información al día, la plataforma determina con exactitud qué monto le corresponde según su estatus.

Es necesario que se actualice la información laboral del usuario Patria respondiendo tan solo cinco preguntas, los cuales son los siguientes:

Nivel de Instrucción: (esta pregunta se responde según tu nivel académico).

(esta pregunta se responde según tu nivel académico). ¿Trabajas actualmente? : Si

: Si ¿Mantiene relación con el sector público?: Trabajador o Trabajadora activo/a.

Trabajador o Trabajadora activo/a. ¿Mantiene relación con el sector privado?: sin relación

sin relación ¿Realizas alguna actividad laboral de manera independiente?: No realizo ningún trabajo independiente.

Es importante mencionar que si el trabajador salió del país y sellaste Salida en migración, el Sistema Patria suspende el pago.

Si en caso de que el trabajador salió y entró y no selló la entrada en migración, deberá ir al Saime a resolver el problema migratorio.

¿Qué proceso se debe cumplir para recibir los bonos?

Acceder al portal del Sistema Patria utilizando las credenciales personales.

Una vez dentro, buscar la sección denominada “monedero”.

Hacer clic en “retiro de fondos” para iniciar el proceso de cobro.

Seleccionar el monedero desde el cual se desea realizar el retiro y especificar el monto que se desea retirar.

Hacer clic en “continuar” y luego en “aceptar” para proceder con la solicitud.

Finalmente, ingresar al portal bancario correspondiente para confirmar que el monto ha sido acreditado correctamente en la cuenta.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube