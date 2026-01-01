Tarifas de Simple para enero de 2026: van desde los 664 bolívares

Suscríbete a nuestros canales

La empresa de telecomunicaciones Simple TV actualizó sus tarifas para enero de 2026, las cuales aplican para los planes de televisión por suscripción.

Los nuevos montos forman parte del ajuste periódico que realiza la compañía.

A continuación, los precios actualizados:

Plan Básico Bs. 664,22

Plan Byte Bs. 2.552,01

Plan Mega Bs. 4.150,15

Plan Giga Bs. 6.052,30

La tasa de cambio aplicada es de 298,14 bolívares por dólar.

Cabe destacar que el recargo por cada deco adicional es de Bs 1.037,55

Servicio streaming Atresplayer

El costo adicional por disfrutar de películas, series y programas es de Bs. 1.487,75.

Este minto no será cargado a quienes cuenten con el plan Giga y Tera.

¿Cuáles son los métodos de pago?

Recarga Express (PayPal, Zinli, C2P, Banco de Venezuela, Zelle, Tarjetas de débito y crédito internacional).

Recargas presenciales a través de Farmatodo, La Parada, taquillas de BNC, Mercantil, Bancamiga y kioskos identificados para recarga de Simpletv.

Recargas en línea en las entidades bancarias nacionales, Pago Directo y Ubii Pagos.

Pago Móvil C2P.

Domiciliación de tarjetas de crédito internacional o débito en cuenta (Banco de Venezuela).

¡Recuerda! Ten a la mano el número de tu tarjeta de acceso o la cédula de identidad asociada a tu registro. Debes seguir los pasos según el proceso que hayas seleccionado y así podrías seguir disfrutando del mejor entretenimiento.

