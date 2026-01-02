Feria de empleo en Dallas: conoce la fecha, ubicación y condiciones para los candidatos

Suscríbete a nuestros canales

En Dallas, Texas, Estados Unidos (EEUU), se ha invitado a los habitantes a participar en un encuentro de contratación que se celebrará a finales del mes de enero 2026.

Estamos hablando de la feria de empleo ‘Dallas Career Fair’, organizado por Nationwide Career Fairs, que es completamente gratuito para los candidatos.

Es ideal para aquellos que buscan trabajo por primera vez, aquellos que se encuentran desempleados o para quienes desean postularse a nuevas oportunidades laborales.

“¡Únete a nosotros en esta emocionante feria de empleo! Conoce cara a cara a reclutadores y responsables de RRHH de empresas locales y del Fortune 500 para conocer las oportunidades de carrera abiertas”, señalan en el anuncio publicado en la página web del portal de Evenbrite.

Detalles del evento

La cita será el 30 de enero de 2026, en Hilton, Dallas, TX 75207, de 9:30 de la mañana a 12:30 de la tarde.

Señalan que los responsables de contratación están presentes para cubrir puestos en ventas, comercio minorista, atención al cliente, educación, admisiones, producción, servicios financieros, ingeniería bancaria, sanidad, gestión de proyectos y más.

Si desea conocer, de antemano, una lista de puestos abiertos y empresas que asisten, debe enviar su currículum, ciudad de empleo y requisitos salariales a: [email protected] .

Ya que se proporcionará una lista de empresas a los asistentes confirmados 72 horas antes de la feria de empleo.

Se recomienda a los interesados vestirse profesionalmente, ya que esto contribuye a generar una buena impresión. Además, instan a los candidatos a llevar currículos impresos con toda su información actualizada.

Sobre Nationwide Career Fairs

Nationwide Career Fairs ha estado conectando con éxito a buscadores de empleo y empleadores durante más de 10 años, como lo reseñan en Evenbrite.

“Nuestros eventos se especializan en atraer a personas que buscan puestos en ventas, comercio minorista, salud, administración, producción, educación, ingeniería, gobierno y atención al cliente”.

Los candidatos pueden asistir a un evento en vivo o conectarse de manera virtual para reunirse con empleadores o cubrir vacantes.

Puede visitarlos en la web: http://nationwidecareerfairs.com, o llamarlos al 303-306-8167.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube