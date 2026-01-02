INTT: los seis pasos para usar el "pago mixto" en la pasarela de trámites

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) ha modernizado su sistema de atención digital con la activación de una nueva pasarela de pagos que permite gestionar más de 200 trámites vehiculares.

La gran novedad es la opción de "pago mixto", una herramienta que permite a los usuarios saldar el costo de licencias, registros o multas combinando el saldo disponible en su billetera virtual con una transferencia vía Pago Móvil, facilitando el proceso para quienes no cuentan con la totalidad del monto en un solo instrumento.

Los seis pasos para usar el "pago mixto" en la pasarela de trámites en 2026

Antes de pagar, el usuario debe realizar el registro del trámite siguiendo esta ruta:

Ingrese a www.intt.gob.ve e inicie sesión con su usuario y contraseña. Seleccione el trámite deseado y la oficina de atención. Una vez registrada la solicitud, haga clic en el icono de tarjeta verde ("Pago en línea"). Elija la opción de pago en moneda nacional y espere a que aparezca el botón azul de "Pagar" para entrar a la pasarela moderna.

Proceso del "pago mixto"

Si desea utilizar su saldo acumulado y completar el resto con Pago Móvil, siga este orden:

Confirme cuánto dinero tiene disponible en su billetera INTT. Marque la casilla "Acepto usar los fondos disponibles en la billetera". Pulse el botón "Pagar" para debitar ese saldo. El sistema le pedirá realizar el pago móvil por la diferencia faltante del monto total. Haga clic nuevamente en "Pagar" para procesar el segundo pago. Una vez finalizado, podrá bajar de inmediato su Planilla Única de Trámite.

Esta pasarela no solo es para licencias; aplica para traspasos, duplicados de títulos, placas y certificaciones de saberes.

El INTT recuerda que este proceso es personal y no requiere de gestores externos. El sistema está disponible las 24 horas del día.

