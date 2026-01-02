Hallan sin vida en un hotel a la hija de Tommy Lee Jones: detalles del caso

Suscríbete a nuestros canales

El 2026 arrancó con una noticia que ha dejado en shock a la industria del entretenimiento. Victoria Jones, hija del actor de Hollywood Tommy Lee Jones, fue hallada muerta en un exclusivo hotel de San Francisco, Estado Unidos durante la madrugada de este 1 de enero.

Lo que debía ser una festividad de Año Nuevo se tornó en tragedia para la familia del protagonista de Hombres de Negro, quien hasta el momento se ha mantenido en absoluto silencio ante la pérdida de su descendiente.

Reportes

Según reportes exclusivos obtenidos por el portal de celebridades TMZ, el cuerpo de Victoria fue localizado en una de las habitaciones del lujoso Hotel Fairmont San Francisco.

La alerta se encendió a las 2:52 a.m., cuando el Departamento de Bomberos recibió una llamada de emergencia médica.

A pesar de la rápida respuesta de los paramédicos, no hubo nada que hacer. Tras una evaluación en el sitio, Victoria fue declarada fallecida en la escena.

Minutos después comisiones del Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) arribaron al hotel para custodiar el lugar y dar inicio a las investigaciones de rigor junto a la Oficina del Forense.

Las causas del deceso se mantienen bajo un manto de misterio. Las autoridades no han revelado si se encontraron indicios de violencia o sustancias en la habitación, limitándose a informar que el caso está en manos del médico forense para la autopsia de ley.

"El forense inició las diligencias correspondientes, pero la causa de muerte no ha sido revelada", indicó un portavoz policial a los medios locales.

Victoria Jones

Victoria, fruto del matrimonio de Jones con su primera esposa, Kimberlea Cloughley, tuvo una breve pero significativa incursión en el mundo del cine, siempre muy ligada a los proyectos de su padre:

2002: Debutó en la gran pantalla en Men in Black II .

2003: Tuvo una participación en la popular serie juvenil One Tree Hill .

2005: Actuó en Los tres entierros de Melquiades Estrada, cinta dirigida por su progenitor.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube