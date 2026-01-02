Desayuno saludable: esponjosas tortitas de cambur maduro y avena

Suscríbete a nuestros canales

La combinación de cambur maduro y avena no solo sirve para realizar un batido para el desayuno, también es ideal para preparar torticas saludables y con ello aprovechar todos los beneficios de estos ingredientes para el organismo.

Según refiere El Cronista esta combinación es excelente para mantener una dieta equilibrada y nutritiva, reduce el colesterol, regula los niveles de azúcar en sangre, evita la pérdida de visión, aumenta la masa muscular, controla el apetito y permite comenzar el día con energía.

En tal sentido, apuesta por iniciar el día con estas esponjosas y nutritivas torticas dulces sin harina ni azúcar. Te compartimos la receta publicada en Mejor con Salud.

¿Qué necesitas para elaborar torticas de cambur maduro y avena?

Ingredientes

- Cambur maduro (2)

- Huevos grandes (2)

- Copos de avena finos (½ taza)

- Canela en polvo, opcional (una pizca)

Preparación

1. En un bol, machacar los cambures maduros hasta obtener un puré. Para ello, utiliza un tenedor.

2. Añadir los huevos y batir con el puré de cambur.

3. Incorporar los copos de avena y la canela, si la usas, y mezclar bien.

4. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio con unas gotas de aceite.

5. Verter pequeñas porciones de la masa y cocinar durante 2 o 3 minutos por cada lado, hasta que estén doradas.

Tip

La preparación no necesita azúcar, pues el dulzor y humedad necesarios, se lo da el cambur maduro; mientras que el huevo y la avena le dan la estructura. En caso de optar por ponerle canela, esta le aporta aroma a la preparación.

