¿Pagas tus facturas por correo? La nueva política de USPS que podría generarte cargos por mora

Suscríbete a nuestros canales

A partir de este mes, el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) ha implementado un cambio en las normas que redefine lo que significa la puntualidad de tu correspondencia.

Según informes de The Sacramento Observer, la nueva regla indica que el matasellos ya no refleja necesariamente el día en que dejas una carta en el buzón, sino el momento preciso en que se procesa en una planta automatizada.

Para millones de ciudadanos que dependen de plazos legales, este ajuste técnico podría resultar en multas, votos anulados o trámites rechazados.

¿Cuál es la nueva regla de USPS para matasellos?

Según el Registro Federal de los Estados Unidos, la nueva sección 608.11 del Manual de Correo Doméstico establece oficialmente que el matasellos es una marca que muestra la fecha en que se procesa el correo.

Fuentes oficiales de la USPS, mencionadas en un análisis de AARP, explican que, debido a la consolidación de la red bajo el plan "Delivering for America", el correo ahora recorre distancias más largas hacia centros regionales antes de recibir su sello oficial.

Esto significa que si dejas una carta en un buzón azul un viernes por la tarde, es muy probable que no obtenga el matasellos hasta el sábado o incluso el lunes, dependiendo de cómo se maneje el transporte hacia la planta de procesamiento más cercana.

Riesgos críticos: impuestos y elecciones

La inquietud entre los expertos legales y los defensores de los derechos civiles es evidente.

El portal de análisis The Brookings Institution señala que este "desajuste" operativo pone en peligro documentos con plazos estrictos:

Declaraciones de impuestos: El IRS se basa en el matasellos para determinar si un pago se envió a tiempo.

Un simple retraso de un día en el procesamiento podría resultar en cargos por intereses.

Votos por correo: En muchos estados, las boletas electorales solo se cuentan si tienen el matasellos del día de la elección o anterior. Con esta normativa, una boleta enviada el mismo día de la votación podría ser considerada tardía y, por lo tanto, anulada.

Pagos y contratos: Según Consumer Reports, tanto el sector financiero como el de salud dependen de estas fechas para evitar la cancelación de pólizas o el cobro de recargos por mora.

¿Cómo proteger tus envíos mediante USPS?

En esta nueva realidad logística, la USPS y expertos en servicios al consumidor nos ofrecen tres consejos prácticos para asegurarte de que tu correspondencia mantenga su validez legal:

Pide un matasellos manual: Visita una oficina postal y solicita al empleado que selle tu sobre en tu presencia. Este matasellos manual asegura que la fecha de entrega sea la correcta.

Utiliza correo certificado: Al optar por servicios como el Correo Certificado, recibirás un recibo de aceptación que actúa como prueba legal de envío ante las agencias gubernamentales, sin importar cuándo se procese el sobre.

No dejes todo para el último momento: La recomendación general, que ha sido compartida por medios como The Washington Post, es enviar documentos importantes al menos una semana antes de la fecha límite para evitar cualquier retraso en el tránsito.

Con el Servicio Postal en medio de una reestructuración para ahorrar alrededor de $36.000 millones en la próxima década, ahora más que nunca, la responsabilidad de asegurarte de que el tiempo no juegue en tu contra recae en ti.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube