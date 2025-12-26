Con sólo dos requisitos puedes abrir una cuenta en Banesco por primera vez: paso a paso

Suscríbete a nuestros canales

El banco Banesco, ofrece a los usuarios la posibilidad de abrir una cuenta bancaria por primera vez de manera rápida y sencilla con solo dos requisitos.

Según información ofrecida en la página web de la entidad bancaria, para abrir la cuenta y tener acceso a los servicios digitales BanescOnline y BanescoMóvil, debes ser mayor de 18 años, tener una cédula de identidad vigente y RIF. (Opcional) Constancia de estudios, constancia de trabajo o certificación de ingresos, según tu caso.

Pasos que ofrece Banesco para abrir una cuenta

Además, la entidad bancaria ofrece una serie de pasos para que el trámite sea más sencillo para sus clientes.

Formulario de Solicitud:

Completar el formulario de solicitud de apertura de cuenta, ya sea en línea o en una agencia. Comprobante de Ingresos: Dependiendo del tipo de cuenta, podrías necesitar un comprobante de ingresos como una constancia de trabajo, certificación de ingresos, o una declaración jurada de fuente de ingresos.

Preapertura en Línea (opcional): Si eliges el proceso de preapertura en línea, deberás registrarte, completar la información requerida, adjuntar los recaudos digitalizados y enviar la solicitud.

Validación y Activación: Una vez aprobada la solicitud en línea, recibirás una notificación por correo electrónico y podrás programar una cita en la agencia para formalizar la apertura de la cuenta y retirar tu tarjeta.

