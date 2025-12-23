¡Adiós a tus millas! American Airlines restringe el acceso a tarifas bajas: aquí el nuevo plan de fidelidad para viajeros

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea más grande del mundo modifica las reglas de su programa de lealtad para incentivar la compra de asientos premium. A partir de este mes, los viajeros que elijan los boletos más baratos perderán la capacidad de acumular beneficios para futuros vuelos.

Esta decisión busca segmentar mejor a sus clientes y recuperar la rentabilidad tras registrar pérdidas millonarias en el último periodo fiscal.

¿Cómo funcionaba la acumulación de beneficios anteriormente?

Hasta hace pocos días, los socios del programa AAdvantage recibían recompensas sin importar el costo de su asiento en la cabina. Los viajeros obtenían dos millas y puntos de calificación por cada dólar invertido en cualquier tarifa de la compañía.

Este sistema permitía que incluso los clientes con presupuestos ajustados sumaran beneficios de forma constante en cada trayecto. Sin embargo, la empresa decide ahora que la lealtad requiere una inversión mayor por parte del pasajero frecuente.

¿Cuál es el objetivo de esta nueva política comercial?

Los expertos en la industria afirman que la compañía necesita diferenciar sus productos para evitar que los clientes migren a las opciones baratas. Scott Keyes, fundador de Going.com, explica que buscan un "punto óptimo" donde la clase básica sea menos atractiva para el viajero corporativo.

Al eliminar las ventajas en la tarifa económica, la empresa presiona al usuario para que pague un excedente por mejores servicios. La intención final es que el pasajero prefiera gastar aproximadamente $40 dólares extra para mantener sus privilegios de viajero frecuente.

La aerolínea confirmó que los boletos de "Clase Económica Básica" ya no generan millas ni créditos para alcanzar estatus dentro de AAdvantage. Esta medida responde a un panorama financiero complejo, pues la empresa con sede en Texas perdió $114 millones de dólares recientemente.

A pesar de generar ingresos por $13.700 millones, la gerencia aplica estos recortes para optimizar sus márgenes de ganancia antes de cerrar el año.

¿Qué impacto tendrá esta decisión en los viajeros frecuentes?

Los usuarios que vuelan con frecuencia por motivos de placer sentirán el golpe más fuerte en sus cuentas de recompensas. La imposibilidad de sumar puntos en las tarifas más bajas retrasa la obtención de boletos gratuitos o ascensos de categoría en vuelos internacionales.

Muchos clientes ahora deben recalcular sus estrategias de viaje y comparar si la lealtad a la marca justifica el costo adicional. La competencia entre aerolíneas tradicionales y de bajo costo se intensifica tras este movimiento restrictivo en el mercado estadounidense.

¿Hacia dónde se dirige el futuro de los programas de lealtad?

La industria aérea atraviesa una fase de cambios donde los beneficios se vinculan exclusivamente al gasto total del pasajero. American Airlines sigue los pasos de otras compañías que priorizan a los clientes de alto valor sobre el volumen masivo de viajeros.

Usted necesita revisar las condiciones de su boleto antes de finalizar la compra para asegurar que su viaje cuente para su próximo nivel de estatus. La era de las millas fáciles en boletos de bajo costo parece llegar a su fin de manera definitiva.

