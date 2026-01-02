¿Cuánto cuesta tu acta de nacimiento en 2026? Lista completa de precios por estado en México

Suscríbete a nuestros canales

Si estás planeando realizar trámites oficiales, renovar tu pasaporte o simplemente actualizar tus documentos personales en este inicio de 2026, debes tener en cuenta que el costo del acta de nacimiento en México no es uniforme.

Debido a que se trata de un trámite estatal, el precio varía drásticamente dependiendo de la entidad donde fuiste registrado.

Aunque las autoridades aún están por confirmar los ajustes finales para el presupuesto de 2026, los valores de referencia del último ciclo nos permiten identificar cuáles son los estados más caros y los más económicos para obtener este documento esencial.

Guía de costos por estado (referencia 2026)

A continuación, presentamos la lista completa de precios. Ten en cuenta que en estados como Baja California, el costo puede llegar a ser hasta cuatro veces mayor que en entidades como Quintana Roo.

El costo es de 100 pesos en Aguascalientes; 243 pesos en Baja California; 224 pesos en Baja California Sur; 68 pesos en Campeche; 194 pesos en Coahuila; 102 pesos en Colima.

123 pesos en Chiapas; 128 pesos en Chihuahua; 94 pesos en la Ciudad de México; 135 pesos en Durango; 98 pesos en Guanajuato; 100 pesos en Guerrero; 147 pesos en Hidalgo.

95 pesos en Jalisco; 69 pesos en el Estado de México; 162 pesos en Michoacán; 113 pesos en Morelos; 80 pesos en Nayarit; 68 pesos en Nuevo León; 131 pesos en Oaxaca; 160 pesos en Puebla; 141 pesos en Querétaro; 57 pesos en Quintana Roo.

127 pesos en San Luis Potosí; 124 pesos en Sinaloa; 104 pesos en Sonora; 113 pesos en Tabasco; 114 pesos en Tamaulipas; 170 pesos en Tlaxcala; 199 pesos en Veracruz; 229 pesos en Yucatán y 110 pesos en Zacatecas.

Lo que debes saber antes de pagar

Es fundamental recordar que estos montos son precios de referencia basados en el cierre de 2025. Las tarifas suelen actualizarse anualmente conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) o leyes de ingresos locales.

Puntos clave para tu trámite:

Trámite en línea: Puedes obtener tu acta certificada a través del portal oficial del Gobierno de México ( gob.mx/actanacimiento ). El pago se realiza con tarjeta de crédito, débito o a través de un formato de pago en ventanillas bancarias.

Validez: El acta impresa en hoja blanca tamaño carta desde el portal oficial es plenamente válida ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal.

Actualización: Algunos trámites específicos (como bodas o juicios) solicitan que el acta tenga una vigencia no mayor a 3 meses, por lo que es recomendable tramitarla poco antes de usarla.

