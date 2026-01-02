Trámites de vivienda en Venezuela: claves para gestionar el traspaso de propiedad ante el Saren en línea

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) lanzó a comienzos de este 2025, un nuevo sistema digital diseñado para facilitar el traspaso de viviendas y locales en todo el país.

Esta herramienta permite que los usuarios realicen gran parte de las gestiones online, conectando directamente a los ciudadanos con las oficinas notariales para agilizar las firmas y revisiones.

Con esta modernización, se busca que los trámites de propiedad sean mucho más rápidos y seguros, eliminando procesos manuales que antes tomaban demasiado tiempo.

Requisitos para el trámite

Para iniciar el proceso de cambio de dueño de un inmueble, los interesados deben cargar o presentar los siguientes documentos básicos:

Cédula de identidad vigente de todas las personas que firman.

Cédula catastral actualizada de la propiedad.

Documento de propiedad debidamente registrado.

Recibos de servicios públicos al día.

Solvencias de impuestos municipales y derecho de frente.

Constancia de vivienda principal (en los casos que corresponda).

Poderes legales, si alguna de las partes actúa en nombre de otra persona.

Validación de deudas e hipotecas

Una de las novedades de este protocolo es que el sistema refuerza la verificación de cargas económicas sobre el inmueble.

En caso de que la propiedad haya tenido una deuda previa, se debe presentar la copia de la liberación de hipoteca.

Bajo este nuevo esquema, el notario tiene la responsabilidad de contactar a la entidad bancaria para confirmar que el pago de la deuda se haya completado. Una vez verificado, se procede a la firma final para limpiar el historial de la propiedad.

Beneficios del nuevo sistema

La digitalización de estos pasos no solo reduce las colas y la espera en las oficinas, sino que otorga mayor seguridad jurídica.

Al estar todo centralizado en la plataforma del Saren, se minimizan los errores en la documentación y se garantiza que cada traspaso cumpla estrictamente con lo que dicta la ley, protegiendo así el patrimonio de los venezolanos.

