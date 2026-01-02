LVBP

Calendario del Round Robin de la LVBP por Meridiano Televisión

La fiesta del beisbol venezolano entra en su etapa más emocionante con el inicio del Round Robin de la LVBP por Meridiano

Viernes, 02 de enero de 2026 a las 02:13 pm
Caribes de Anzoátegui
Meridiano Televisión te lleva toda la acción en vivo de los mejores encuentros del Round Robin de la LVBP. Los fanáticos podrán disfrutar una vez más de los juegos gratis en señal abierta y también en HD a través de SimplePlus, InterGO, Netuno Go y ABA TV Go.

Calendario Round Robin LVBP por Meridiano Televisión

  • Viernes 2/01/26 Caribes vs Cardenales 7:00p.m.
  • Lunes 5/01/26 Caribes vs Magallanes 7:00p.m.
  • Miércoles 7/01/26 Cardenales vs Caribes 7:00p.m.
  • Viernes 9/01/26 Bravos vs Águilas 7:00p.m.

La marca Meridiano es tu mejor opción para seguir el Round Robin en vivo. No te pierdas ningún out, jonrón ni jugada clave del camino a la gran final gracias a la sección Jugada a Jugada de Meridiano.net. Sintoniza, y vive la pasión de la pelota criolla.

