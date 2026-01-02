¿Sergio Ramos regresa al Sevilla? La inesperada maniobra del jugador andaluz

Suscríbete a nuestros canales

El proceso de venta del Sevilla FC ha dado un giro cinematográfico en las últimas horas. Tras meses de negociaciones con grupos inversores extranjeros, un nombre propio de la casa ha irrumpido en el tablero: Sergio Ramos. El defensa camero habría iniciado contactos preliminares para analizar su entrada como inversor en la entidad donde se formó profesionalmente.

Esta sorpresiva aparición ocurre en un momento crítico para la estabilidad institucional del club. Según informes de Muchodeporte, la reciente due diligence (auditoría externa) a la que se sometió la entidad ha revelado unas cuentas que han enfriado el interés de los inversores americanos.

El retroceso de los fondos extranjeros

Las cifras del club de Nervión habrían provocado que los grupos estadounidenses replanteen su estrategia financiera de forma drástica:

Caída del valor : De una oferta inicial que rondaba los 3.400 euros por acción , los inversores han rebajado sus pretensiones hasta los 2.700 euros .

Dudas financieras: La situación contable del Sevilla parece ser el principal obstáculo para que el capital extranjero asuma el control total bajo las condiciones pactadas anteriormente.

Ramos y su experiencia previa en la gestión

La incursión de Sergio Ramos no es una improvisación. El futbolista ya posee experiencia en la inversión deportiva, siendo uno de los socios inversores del San Fernando, club que actualmente preside el exdirector deportivo sevillista, Monchi.

Este vínculo previo con la gestión y su estrecha relación con figuras clave del entorno del club refuerzan la viabilidad de su propuesta. Con la retirada parcial de los americanos, se abre nuevamente la puerta para la denominada "Tercera Vía" de Lappí y Quintero, ahora con Ramos como un aliado de peso y con gran carga simbólica para la afición.

La resolución de este "culebrón" parece volver a la casilla de salida, pero con un invitado inesperado que podría cambiar el rumbo de la propiedad del club hispalense.

