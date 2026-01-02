Sentencia histórica en Francia: el atletismo ante la inclusión transgénero

Suscríbete a nuestros canales

La justicia francesa se prepara para emitir una sentencia que marcará un precedente en el deporte europeo. El caso gira en torno a Halba Diouf, una velocista transgénero de 23 años que ha demandado a la Federación Francesa de Atletismo (FFA) por discriminación, tras haber sido excluida de pruebas femeninas regionales y nacionales desde inicios de 2023.

Durante una audiencia reciente de más de dos horas y media en el tribunal correccional de París, el debate evidenció la profunda división existente entre las leyes civiles y los reglamentos deportivos internacionales. Diouf, nacida en Senegal e instalada en Provenza, completó su transición en 2021 y obtuvo el reconocimiento oficial de su identidad femenina por parte de los tribunales franceses en 2022. Sin embargo, el endurecimiento de las normas de World Athletics ha impedido su participación en las pistas.

Tensión en el tribunal y falta de consenso

La vista judicial fue descrita como "violenta" y "surrealista" por la parte demandante. Los momentos de tensión incluyeron fuertes intercambios entre magistrados y abogados, reflejando la complejidad de un tema donde convergen derechos humanos y justicia deportiva.

Sobre la postura de Diouf, la atleta, quien además estudia Derecho, denunció que el proceso ha estado cargado de estereotipos y prejuicios, señalando que ha tenido que hacer mucha pedagogía ante un desconocimiento profundo de las cuestiones esenciales. Por otro lado, en la defensa de la Federación, la FFA solicitó la absolución argumentando que no existe trato discriminatorio, sino cumplimiento de normativas internacionales que exigen pruebas genéticas, las cuales, paradójicamente, son ilegales bajo la legislación francesa.

Un veredicto con impacto global

El caso de Diouf es el primero de esta naturaleza que llega a la jurisdicción penal en Francia. Mientras la federación se ampara en la equidad competitiva y las reglas de World Athletics, la defensa de la atleta sostiene que se están vulnerando derechos fundamentales ya reconocidos por el Estado francés.

La resolución, prevista para el 28 de enero, no solo definirá el futuro deportivo de Halba Diouf, sino que podría obligar a una reestructuración de los reglamentos deportivos en Francia para alinearse con los derechos de identidad de género reconocidos en el registro civil.

