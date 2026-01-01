Revolución en la Fórmula 1: todo sobre el nuevo reglamento para este 2026

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 marca el inicio de una nueva era en la Fórmula 1, introduciendo los cambios más profundos en la historia de la competición. Este ambicioso reglamento busca corregir las deudas pendientes de la normativa anterior, enfocándose en coches más ágiles, una gestión de energía mucho más estratégica por parte de los pilotos y un compromiso total con la sostenibilidad.

Chasis y aerodinámica

Los monoplazas de 2026 presentan dimensiones reducidas para favorecer los duelos en pista. La distancia entre ejes se ha recortado en 200 mm y la anchura total ha bajado a 1.900 mm. El peso mínimo también disminuye en 30 kg, situándose en los 770 kg, lo que los convierte en máquinas más reactivas.

Pirelli mantiene las llantas de 18 pulgadas, aunque con neumáticos más estrechos para reducir la resistencia al avance. En cuanto a la carga aerodinámica, se ha reducido entre un 15% y un 30%, compensando esa pérdida de velocidad en curva con una aerodinámica activa que revolucionará las rectas.

Aerodinámica activa

El conocido sistema DRS es sustituido por una tecnología de alerones móviles (delantero y trasero) gestionada por el piloto a través de dos modos principales:

Modo Recta (Z-Mode): Abre los alerones para minimizar la resistencia y maximizar la velocidad punta.

Modo Curva (X-Mode): Configuración de máxima carga para garantizar el agarre en los giros.

Además, se introducen conceptos como el Overtake (potencia extra para adelantar a menos de un segundo del rival) y el Boost, que permite desplegar toda la energía de la batería en cualquier punto del circuito para atacar o defenderse.

Cambios en los motores

Las unidades de potencia mantienen el bloque V6 de 1,6 litros, pero eliminan el complejo MGU-H. El protagonismo eléctrico aumenta drásticamente: ahora el 50% de la potencia vendrá del motor de combustión y el otro 50% de la parte eléctrica. El motor-generador cinético (MGU-K) casi triplica su capacidad, pasando de 120 kW a 350 kW (unos 470 CV).

Todo esto funcionará con combustibles 100% sostenibles, avanzando hacia la meta de ser una categoría neutra en carbono para 2030.

Cambios en la parrilla y seguridad reforzada

La seguridad da un salto cualitativo con estructuras de impacto frontal de dos fases para evitar que el morro se desprenda tras un primer choque, y un roll hoop reforzado capaz de resistir hasta 20G.

En lo deportivo, la parrilla se expande a 11 equipos y 22 pilotos con la entrada de Cadillac, permitiendo el regreso de veteranos como Sergio Pérez y Valtteri Bottas. La configuración de motoristas también se agita: Audi absorbe a Sauber, Red Bull estrena su propio motor con apoyo de Ford, Aston Martin se alía con Honda y Alpine pasa a ser cliente de Mercedes.

