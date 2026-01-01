Calendario LVBP 2026: así se jugará el Round Robin

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) ha oficializado el calendario para el Round Robin de la temporada 2025-2026, una etapa que rinde tributo a la leyenda David Concepción.
En esta edición, la emoción del "Todos contra Todos" se extenderá por 20 días continuos para definir a los dos grandes finalistas que lucharán por el cetro invernal.
A continuación, el cronograma detallado de los encuentros con sus respectivas sedes:
Primera Semana
Viernes 2 de enero
Águilas contra Navegantes | Estadio José Bernardo Pérez (Valencia)
Caribes contra Cardenales | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez (Barquisimeto)
Sábado 3 de enero
Águilas contra Bravos | Estadio Nueva Esparta (Guatamare)
Caribes contra Navegantes | Estadio José Bernardo Pérez (Valencia)
Domingo 4 de enero
Águilas contra Bravos | Estadio Nueva Esparta (Guatamare)
Caribes contra Cardenales | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez (Barquisimeto)
Segunda Semana
Lunes 5 de enero
Cardenales contra Bravos | Estadio Nueva Esparta (Guatamare)
Caribes contra Navegantes | Estadio José Bernardo Pérez (Valencia)
Martes 6 de enero
Cardenales contra Bravos | Estadio Nueva Esparta (Guatamare)
Navegantes contra Águilas | Estadio Luis Aparicio "El Grande" (Maracaibo)
Miércoles 7 de enero
Navegantes contra Águilas | Estadio Luis Aparicio "El Grande" (Maracaibo)
Cardenales contra Caribes | Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel (Puerto La Cruz)
Jueves 8 de enero
Bravos contra Águilas | Estadio Luis Aparicio "El Grande" (Maracaibo)
Navegantes contra Caribes | Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel (Puerto La Cruz)
Viernes 9 de enero
Bravos contra Águilas | Estadio Luis Aparicio "El Grande" (Maracaibo)
Cardenales contra Caribes | Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel (Puerto La Cruz)
Sábado 10 de enero
Bravos contra Cardenales | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez (Barquisimeto)
Navegantes contra Caribes | Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel (Puerto La Cruz)
Domingo 11 de enero
Bravos contra Cardenales | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez (Barquisimeto)
Águilas contra Navegantes | Estadio Monumental Simón Bolívar (Caracas)
Tercera Semana
Lunes 12 de enero
Cardenales contra Navegantes | Estadio José Bernardo Pérez (Valencia)
Águilas contra Caribes | Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel (Puerto La Cruz)
Martes 13 de enero
Bravos contra Navegantes | Estadio José Bernardo Pérez (Valencia)
Águilas contra Caribes | Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel (Puerto La Cruz)
Miércoles 14 de enero
Caribes contra Bravos | Estadio Nueva Esparta (Guatamare)
Caribes contra Cardenales | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez (Barquisimeto)
Jueves 15 de enero
Caribes contra Bravos | Estadio Nueva Esparta (Guatamare)
Navegantes contra Cardenales | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez (Barquisimeto)
Viernes 16 de enero
Navegantes contra Bravos | Estadio Nueva Esparta (Guatamare)
Águilas contra Cardenales | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez (Barquisimeto)
Sábado 17 de enero
Navegantes en Bravos | Estadio Nueva Esparta (Guatamare)
Caribes en Águilas | Estadio Luis Aparicio "El Grande" (Maracaibo)
Domingo 18 de enero
Caribes contra Águilas | Estadio Luis Aparicio "El Grande" (Maracaibo)
Cardenales contra Navegantes | Estadio José Bernardo Pérez (Valencia)
Cierre del Round Robin
Lunes 19 de enero
Bravos contra Caribes | Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel (Puerto La Cruz)
Cardenales contra Águilas | Estadio Luis Aparicio "El Grande" (Maracaibo)
Martes 20 de enero
Bravos contra Caribes | Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel (Puerto La Cruz)
Navegantes contra Cardenales | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez (Barquisimeto)
Miércoles 21 de enero
Bravos contra Navegantes | Estadio Monumental Simón Bolívar (Caracas)
Cardenales contra Águilas | Estadio Luis Aparicio "El Grande" (Maracaibo)
Este calendario resalta por la mudanza estratégica de los Navegantes del Magallanes al Estadio Monumental de Caracas para dos encuentros clave, permitiendo que la afición de la capital disfrute del beisbol de postemporada.
Con una logística exigente que pondrá a prueba la rotación de lanzadores de cada novena, el camino hacia la Gran Final queda servido para los fanáticos de la pelota criolla.
