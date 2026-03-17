Alerta para trabajadores en Texas: detectan nueva estafa de compensación laboral ¿Qué hacer si te llaman?

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Si actualmente estás tramitando o esperando beneficios de compensación laboral en Texas, es fundamental que mantengas la guardia alta.

La División de Compensación Laboral del Departamento de Seguros de Texas (DWC) ha emitido una alerta crítica tras detectar una ola de estafas dirigidas a trabajadores.

El esquema es sencillo, pero peligroso: personas que se hacen pasar por funcionarios estatales o autoridades judiciales contactan a las víctimas para exigir pagos a cambio de "liberar" o "resolver" sus reclamos.

¿Cómo reconocer el fraude?

Los estafadores utilizan tácticas diseñadas para generar miedo y urgencia.

Aquí te explicamos cómo identificarlos:

Suplantación de identidad: se presentan como representantes de la DWC, jueces o abogados. A menudo, utilizan terminología técnica para sonar legítimos.

se presentan como representantes de la DWC, jueces o abogados. A menudo, utilizan terminología técnica para sonar legítimos. La trampa del pago: afirman que, si no realizas un pago inmediato, tus beneficios serán retenidos o tu reclamo será rechazado. Esto es falso.

afirman que, si no realizas un pago inmediato, tus beneficios serán retenidos o tu reclamo será rechazado. Esto es falso. Métodos de pago sospechosos: insisten en recibir dinero mediante transferencias bancarias, aplicaciones de pago entre particulares (como Zelle, CashApp, Venmo, etc.) o tarjetas de regalo.

insisten en recibir dinero mediante transferencias bancarias, aplicaciones de pago entre particulares (como Zelle, CashApp, Venmo, etc.) o tarjetas de regalo. Presión psicológica: utilizan un lenguaje amenazante o de extrema urgencia para impedir que pienses con claridad o consultes con un experto.

La regla de oro: el gobierno nunca cobra

Para proteger tu patrimonio, debes tener claro un principio fundamental: en Texas, un trabajador nunca debe pagar dinero de su bolsillo para recibir beneficios de compensación laboral.

La División de Compensación Laboral del Departamento de Seguros de Texas es enfática: sus funcionarios jamás te pedirán pagos por teléfono, correo electrónico o videollamada.

Tampoco utilizan aplicaciones de pago para gestionar expedientes.

¿Qué hacer si sospechas de una estafa?

Si recibes una llamada, mensaje o correo electrónico inusual, no cedas ante la presión.

Sigue estos pasos:

Cuelga o ignora: no compartas información financiera ni personal (como números de Seguro Social o cuenta bancaria). Verifica directamente: si tienes dudas sobre el estado de tu reclamo, ignora la información que te dio el supuesto funcionario y utiliza los canales oficiales. Llama a la fuente: comunícate directamente con la División de Compensación Laboral al 800-252-7031. Ellos son la única autoridad legítima para informarte sobre tu caso.

¿Dónde reportar si fuiste víctima? Además de llamar a la DWC, es vital reportar el incidente ante la Comisión Federal de Comercio (FTC) en su portal Además de llamar a la DWC, es vital reportar el incidente ante laen su portal ReportFraud.ftc.gov y, si hubo una pérdida monetaria, ante la policía local.

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