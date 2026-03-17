Botón del pánico para inmigrantes: la app que le avisa a tus familiares que te detuvo el ICE

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La aplicación Mi Signal surge como una respuesta tecnológica para enfrentar la incomunicación de los inmigrantes durante las primeras horas de una detención por parte de ICE.

Desarrollada por César Jaimes, esta herramienta gratuita permite que el usuario envíe su ubicación exacta, documentos legales y alertas automáticas a familiares o abogados mediante un solo botón de emergencia a través de WhatsApp.

Función

Según señala Jaimes en entrevista para TVV, el sistema resuelve un vacío informativo crítico, ya que muchos detenidos pasan hasta cinco días sin aparecer en los registros oficiales, perdiendo el acceso a sus teléfonos y dejando a sus familias en la incertidumbre total sobre su paradero.

Además de la geolocalización, la plataforma funciona como una bóveda digital donde se almacenan permisos de recolección escolar de menores, documentos de identidad y autorizaciones médicas.

Importancia

Esta función resulta importante para los inmigrantes en Estados Unidos, pues garantiza que la red de apoyo del usuario cuente con la información necesaria para actuar de inmediato en términos legales y logísticos.

Al centralizar los datos en la nube, el sistema protege los derechos de la persona y facilita la búsqueda de asistencia legal rápida, mitigando el impacto emocional y administrativo que conlleva un proceso de deportación o custodia migratoria.

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