¡Costco en alerta! sacan del mercado popular cena por riesgo de esta bacteria: sepa más

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La empresa Costco anunció el retiro de una comida lista para consumir tras detectar un posible riesgo de contaminación con salmonella.

El alimento involucrado es un pastel de carne con puré de papas Yukon y glaseado, identificado con el número 30782. Este producto se vendió entre el 2 y el 13 de marzo de 2026 en múltiples estados de Estados Unidos, lo que llevó a activar una alerta amplia en el mercado.

La decisión se tomó luego de que un proveedor informara sobre la posible presencia de salmonella en uno de los ingredientes. Esta bacteria puede causar infecciones graves, por lo que se activaron protocolos de seguridad para evitar riesgos mayores, según informa Telemundo.

Recomendaciones a los clientes

La compañía emitió una serie de indicaciones claras para quienes compraron el producto:

No consumir el alimento

Devolverlo en cualquier tienda

Solicitar el reembolso completo

También se sugiere estar atentos a síntomas si ya fue ingerido.

Hasta el momento, no se han reportado enfermedades relacionadas con este retiro. Sin embargo, la medida preventiva se mantiene activa como parte del compromiso con la seguridad alimentaria y la protección del consumidor.

Tiendas Costco que vendió el producto nombrado:

Alabama

Arizona

California

Colorado

Delaware

Distrito de Columbia

Florida

Georgia

Hawái

Illinois

Indiana

Iowa

Kentucky

Maryland

Míchigan

Misisipi

Misuri

Nevada

Nuevo México

Carolina del Norte

Ohio

Pensilvania

Puerto Rico

Carolina del Sur

Tennessee

Utah

Virginia

Winsconsin

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