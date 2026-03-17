¡Costco en alerta! sacan del mercado popular cena por riesgo de esta bacteria: sepa más

La empresa Costco anunció el retiro de una comida lista para consumir tras detectar un posible riesgo de contaminación con salmonella.
El alimento involucrado es un pastel de carne con puré de papas Yukon y glaseado, identificado con el número 30782. Este producto se vendió entre el 2 y el 13 de marzo de 2026 en múltiples estados de Estados Unidos, lo que llevó a activar una alerta amplia en el mercado.
La decisión se tomó luego de que un proveedor informara sobre la posible presencia de salmonella en uno de los ingredientes. Esta bacteria puede causar infecciones graves, por lo que se activaron protocolos de seguridad para evitar riesgos mayores, según informa Telemundo.
Recomendaciones a los clientes
La compañía emitió una serie de indicaciones claras para quienes compraron el producto:
- No consumir el alimento
- Devolverlo en cualquier tienda
- Solicitar el reembolso completo
- También se sugiere estar atentos a síntomas si ya fue ingerido.
Hasta el momento, no se han reportado enfermedades relacionadas con este retiro. Sin embargo, la medida preventiva se mantiene activa como parte del compromiso con la seguridad alimentaria y la protección del consumidor.
Tiendas Costco que vendió el producto nombrado:
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Alabama
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Arizona
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California
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Colorado
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Delaware
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Distrito de Columbia
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Florida
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Georgia
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Hawái
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Illinois
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Indiana
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Iowa
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Kentucky
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Maryland
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Míchigan
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Misisipi
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Misuri
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Nevada
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Nuevo México
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Carolina del Norte
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Ohio
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Pensilvania
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Puerto Rico
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Carolina del Sur
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Tennessee
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Utah
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Virginia
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Winsconsin
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