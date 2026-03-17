Precios del pescado en el Mercado de Coche de cara a la Semana Santa: montos al 17 de marzo

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El Mercado Municipal de Coche, en Caracas, sigue siendo un punto de referencia para la compra a precios accesibles del pescado fresco. Es por ello que te compartimos el costo promedio de esta proteína al 17 de marzo.

De acuerdo con una publicación compartida por la cuenta en Tiktok, Ezequiel Negocios, los compradores pueden acceder a una amplia oferta de los frutos del mar, cuyos costos son ajustados a la tasa del Banco Central de Venezuela.

Precios de cara a la Semana Santa

Atún: Bs 5.000 kg

Bs 5.000 kg Raya salada: Bs 3.500 kg

Bs 3.500 kg Roncador: Bs 1.800

Bs 1.800 Pargo rosado: Bs 4.500 kg

Bs 4.500 kg Jurel: Bs 2.000 kg

Bs 2.000 kg Cojinua : 1.700 kg

: 1.700 kg Filet merluza: Bs 2.500 (bandeja)

Bs 2.500 (bandeja) Boca chico: Bs 1.200 kg

Bs 1.200 kg Camarón precocido : Bs 5.500 kg

: Bs 5.500 kg Cangrejo: Bs 1.500 kg

Bs 1.500 kg Camarón con concha: Bs 6.000 kg

Bs 6.000 kg Pepitona : Bs 2.000 kg

: Bs 2.000 kg Calamar: Bs 5.000 kg

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