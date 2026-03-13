Arranca "la cosecha" de Cashea: comercios aliados y beneficios por nivel

Suscríbete a nuestros canales

La plataforma de financiamiento Cashea activará a partir de este viernes 13 de marzo la segunda edición de su evento denominado La Cosecha", en una jornada de promociones digitales se extenderá hasta el próximo viernes 20 de marzo.

Para esta edición de 2026, existe una lista extensa de establecimientos comerciales formalizó su participación. Las tiendas que formarán parte de esta segunda edición son:

Damasco, Ivoo, SoyTechno, Venelectronics, Epa, Credimport, Online Manía y Casio.

Jump, Shoe Box, Brandhop, Tijerazo, El Palacio del Blumer y Boxisleep.

Opticolor, Óptica Caroní, Suplementos, Fitness VIP y Al Giorno.

Arturo's, Cubitt, TuGruero, WorldShop y Canguro.

Condiciones de financiamiento y beneficios

El evento digital introduce modificaciones temporales en las políticas de compra habituales de la aplicación. Durante los siete días de duración, los usuarios podrán optar por los siguientes beneficios de "La Cosecha":

Rebajas directas en el catálogo seleccionado de las tiendas aliadas.

Reducción del pago correspondiente al momento de la adquisición del producto.

Financiamiento desde montos más bajos con plazos de pago extendidos.

Logística de envíos y entregas

La operatividad logística durante el evento contempla beneficios directos en el traslado de mercancía para facilitar la experiencia del usuario. El programa estableció las siguientes condiciones de entrega:

Bajada de inicial y modo más cuotas combinados a partir del nivel 4 y se canjean 50 puntos por dos cuotas en la Línea Cotidiana.

Exoneración del costo de transporte en artículos que cumplan con este rango de peso; asemás, según las especificaciones de la plataforma, el usuario recibirá su compra en dos horas si la tienda está a menos de 20 km de su lugar de residencia.

