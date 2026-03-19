Usuarios de Digitel reportan desbloqueo de la red social X: detalles aquí

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Diferentes usuarios reportaron este miércoles que la red social X ha sido desbloqueada de los proveedores de internet de la empresa de telecomunicaciones Digitel.

Asimismo, la cuenta especializada en redes sociales, @Vesinfiltro, informó que la operadora levantó el bloqueo de la plataforma, por lo que sus usuarios podrán ingresar sin VPN.

Usuarios reportan fluidez en la plataforma

Algunos usuarios precisaron que la plataforma X avanza con fluidez sin VPN, mientras que otros señalaron que desde hace más de una hora han podido navegar sin contratiempos.

Los reportes de los clientes de la plataforma de telecomunicaciones se han dado a conocer desde el oriente, occidente, centro y sur del país.

La suspensión de X en el territorio nacional fue anunciada el pasado 8 de agosto de 2024 por parte del presidente Nicolás Maduro durante un acto desde el palacio de Miraflores.

En tal sentido, el mandatario argumentó que la plataforma estadounidense violó sus propias normas internas y los lineamientos legales venezolanos, por lo cual la decisión se efectuó mediante la firma de un punto de cuenta presentado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

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