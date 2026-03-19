Contaminación por bacterias en seis playas de Los Ángeles: conozca las zonas más riesgosas

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El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH) activó una advertencia sanitaria tras confirmar la presencia de altos índices de bacterias en las aguas de seis playas de la región. El monitoreo realizado por el Programa de Aguas Recreativas para la Salud Ambiental determinó que la concentración de patógenos en estas áreas representa un riesgo potencial de enfermedad para los bañistas, superando los límites permitidos por las normativas estatales de California.

Zonas restringidas y perímetros de seguridad

Las autoridades sanitarias han solicitado a la población evitar actividades como nadar, surfear o jugar en el agua en un radio de 91 metros (100 yardas) alrededor de los puntos afectados.

Las playas señaladas en el reporte oficial incluyen el muelle de Santa Mónica, la laguna de Topanga Canyon Beach en Malibú y los baños públicos de Malibu Lagoon en Surfrider Beach.

Asimismo, se encuentran bajo advertencia Escondido Creek en Escondido State Beach, el desagüe pluvial de Marie Canyon en Puerco Beach y Santa Monica Canyon Creek en Will Rogers State Beach. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) señaló que factores como la escorrentía pluvial y las aguas residuales suelen ser los principales causantes de esta degradación en la calidad del agua.

"Se recomienda a los residentes impedir nadar, surfear y jugar en las aguas del océano en estas áreas, ya que se han detectado niveles bacterianos que pueden aumentar el riesgo de enfermedad". — Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, (Comunicado oficial de advertencia sanitaria).

Condiciones climáticas y vigilancia periódica

Esta alerta coincide con un pronóstico de temperaturas inusuales para el mes de marzo, con registros que podrían situarse entre 15 y 30 °C por encima de los valores promedio.

El Servicio Meteorológico Nacional de Los Ángeles advirtió sobre riesgos de insolación, lo que incrementa la afluencia de visitantes a la costa pese a las restricciones bacterianas.

El LACDPH realiza recolecciones de muestras de forma semanal para evaluar la salubridad del litoral. Aunque los informes de años anteriores indicaron una mejora en la calidad del agua durante los periodos secos, los puntos cercanos a desembocaduras de arroyos urbanos y muelles continúan siendo focos recurrentes de contaminación, especialmente ante fallas en los sistemas de saneamiento o lluvias intensas.

"El agua del océano afectada por aguas residuales, escorrentía pluvial o aguas cálidas puede suponer riesgos para la salud al exponer a los bañistas a patógenos dañinos"., declaro el Portavoz de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), en relación con los estándares de seguridad hídrica).

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