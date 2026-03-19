Huelga en escuelas de Los Ángeles: ¿Cuándo cierran y qué pasará con los estudiantes del LAUSD?

Suscríbete a nuestros canales

Las familias del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), California, Estados Unidos (EEUU), enfrentan una cuenta regresiva crítica.

Los dos sindicatos más poderosos del sistema educativo, que representan a maestros, conductores de autobuses, conserjes y personal de cafetería, han anunciado una huelga indefinida a partir del 14 de abril.

Esto, si no se logra un acuerdo contractual en las próximas semanas.

Esta medida de fuerza conjunta promete paralizar el segundo distrito escolar más grande de EEUU, afectando a cerca de 400.000 estudiantes y a unos 32.000 alumnos de educación para adultos.

Un frente unido por salarios dignos

El anuncio se realizó en una masiva manifestación en el Gloria Molina Grand Park.

Por primera vez, el sindicato de maestros (UTLA) y el de trabajadores de servicios (SEIU Local 99) marcharon junto a la Asociación de Administradores de Los Ángeles (AALA), evidenciando un descontento generalizado en todos los niveles del distrito.

"Un solo trabajo debería ser suficiente", expresó Cecily Myart-Cruz, presidenta de UTLA, denunciando que muchos educadores deben vivir con sus padres o realizar largos trayectos desde zonas lejanas como Inland Empire debido al alto costo de la vivienda en Los Ángeles.

¿Qué exigen los trabajadores?

Las negociaciones se mantienen estancadas en puntos clave:

Personal de servicio (SEIU Local 99): representan a los trabajadores peor pagados (promedio de $35,000 anuales).

Exigen un aumento de dos dígitos, horarios estables y acceso garantizado a beneficios de salud.

Maestros (UTLA): buscan un aumento promedio del 17% en dos años, elevando el salario inicial a $80.000.

También proponen un sistema de incrementos automáticos por experiencia para protegerse contra la inflación.

La postura del Distrito: el LAUSD ha ofrecido un aumento del 8% y alega que sus reservas financieras se agotarán en tres años si no se aplican medidas de austeridad.

Crisis en el liderazgo y despidos en puerta

El conflicto laboral estalla en un momento de inestabilidad administrativa.

El superintendente Alberto Carvalho se encuentra actualmente bajo licencia remunerada tras una redada del FBI vinculada a la fallida implementación de un chatbot de inteligencia artificial.

Bajo el mando interino de Andrés Chait, el distrito ya ha notificado el despido de 657 empleados para el próximo ciclo escolar, citando la expiración de fondos federales por la pandemia y la baja en la matrícula escolar.

¿Qué pasó en huelgas anteriores?

La historia reciente sirve de guía para los padres de familia:

2019: los maestros pararon por 6 días. Las escuelas abrieron, pero no hubo clases normales.

los maestros pararon por 6 días. Las escuelas abrieron, pero no hubo clases normales. 2023: una huelga de solidaridad de 3 días cerró los planteles por completo.

una huelga de solidaridad de 3 días cerró los planteles por completo. 2026 (Actual): de concretarse el 14 de abril, la huelga sería indefinida, lo que significa que no hay una fecha establecida de retorno a las aulas hasta que se firme un nuevo contrato.

Transporte: Dado que el SEIU Local 99 incluye a los conductores de autobuses, no habrá transporte escolar oficial durante los días de protesta.

Información clave para familias

Si usted tiene hijos en el LAUSD, considere estos puntos ante el posible cierre:

Fechas críticas: el límite para las negociaciones es antes del 14 de abril. Esté atento a los anuncios oficiales del distrito la semana previa.

el límite para las negociaciones es antes del 14 de abril. Esté atento a los anuncios oficiales del distrito la semana previa. Alimentación: en paros anteriores, el LAUSD ha habilitado puntos de entrega de comidas ("Grab & Go") para asegurar que los estudiantes que dependen del comedor escolar no se queden sin alimentos.

en paros anteriores, el LAUSD ha habilitado puntos de entrega de comidas ("Grab & Go") para asegurar que los estudiantes que dependen del comedor escolar no se queden sin alimentos. Cuidado infantil: es probable que los parques de la ciudad y centros comunitarios activen programas especiales si los planteles cierran sus puertas.

es probable que los parques de la ciudad y centros comunitarios activen programas especiales si los planteles cierran sus puertas. Estatus migratorio: los servicios educativos y el apoyo durante la huelga son para todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio o el de sus padres. Las escuelas siguen siendo zonas seguras.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube