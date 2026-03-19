Víctimas de Epstein llegan a acuerdo monetario con Bank of America: ¿Cuánto fue el monto?

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Bank of America (BofA) anunció que alcanzó un acuerdo preliminar con las víctimas de Jeffrey Epstein para cerrar las demandas que vinculan a la institución con la red de tráfico sexual del fallecido magnate.

Los representantes legales de las demandantes anónimas califican este pacto como una victoria en su búsqueda de justicia, tras argumentar que la entidad financiera ignoró múltiples señales de alerta y facilitó el flujo de capital necesario para sostener las actividades criminales.

Forbes informó que los montos específicos permanecen bajo reserva hasta la aprobación final de un juez. Este compromiso legal marca un precedente importante en la rendición de cuentas corporativa dentro del sistema financiero estadounidense durante este 2026.

Impacto

Esta resolución posiciona a Bank of America junto a otros gigantes de la banca como JPMorgan Chase y Deutsche Bank, instituciones que anteriormente desembolsaron cifras superiores a los 365 millones de dólares para resolver litigios similares.

La estrategia de las víctimas se centra en demostrar que las corporaciones permitieron la infraestructura operativa de Epstein a cambio de mantener relaciones con clientes de alto perfil, omitiendo los protocolos de debida diligencia.

Para los equipos legales, este nuevo paso refuerza el mensaje de que ninguna entidad bancaria está exenta de responsabilidad legal cuando sus plataformas sirven para encubrir delitos graves, consolidando un avance histórico en la reparación de daños para las sobrevivientes.

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