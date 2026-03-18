Reciclaje en Dallas: todo lo que debes saber para evitar multas en el contenedor azul

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Lograr una ciudad con "Cero Residuos" para el año 2040 es la ambiciosa meta de Dallas, Texas. Este miércoles las autoridades municipales han reforzado las directrices para el uso del contenedor azul, recordando que la eficiencia del sistema depende de un detalle crucial: reciclar bien es más importante que reciclar mucho.

Si vives en Dallas, aquí tienes la guía actualizada para evitar multas y garantizar que tus desechos realmente tengan una segunda vida.

Lo que SÍ debe ir al contenedor azul

Para que el material sea procesado, debe cumplir con la regla de oro: limpio, seco y suelto (nunca en bolsas).

Papel y Cartón: Periódicos, revistas, cajas de cereales (sin restos de comida) y cartones de leche/jugo enjuagados. El papel debe ser más grande que una postal.

Plásticos Rígidos: Envases marcados con los números del 1 al 7 . Deben medir más de 5 cm y tener una capacidad menor a 3.8 litros.

Vidrio: Botellas y frascos de cualquier color. Importante: Quita las tapas y corchos; las etiquetas pueden quedarse.

Metales: Latas de aluminio, acero y hojalata. No es necesario quitar la cuchilla dentada de las cajas de papel aluminio.

Los "prohibidos" que contaminan la carga

Colocar estos objetos en el carrito azul puede arruinar toneladas de material reciclable, obligando a enviarlo todo al vertedero:

Bolsas de plástico y film: Estas se enredan en la maquinaria. Llévalas a los centros de acopio en supermercados.

Ropa y Juguetes: No son reciclables por este método; opta por la donación.

Unicel (Foam): Vasos de café, platos desechables y protectores de empaque.

Papel triturado: Es demasiado pequeño para las máquinas; mejor úsalo para compost.

Cables y mangueras: Conocidos como "enredadores", detienen la operación de la planta.

Electrónicos y Químicos: Pilas, pinturas y aceites requieren programas especiales (BOPA).

Reglas de recolección y multas

El cumplimiento de los horarios es estrictamente vigilado por la ciudad para mantener el orden visual y operativo:

Colocación: El carrito debe estar en la acera antes de las 7:00 a. m. el día de tu recolección. Retiro: Debes guardarlo antes de las 8:00 p. m. del día siguiente. Ubicación: Deja espacio a los lados para que el brazo del camión pueda sujetarlo sin golpear autos o postes. Sanciones: Si el contenedor tiene materiales prohibidos o bloquea la vía pública fuera de horario, la recolección no se hará y podrías recibir una notificación de multa.

¿Qué hacer con residuos especiales?

Para muebles, colchones o restos de poda, Dallas tiene un calendario de residuos voluminosos independiente. Dejarlos junto al contenedor azul es considerado un vertido ilegal.

Dato Clave: Si tienes químicos, aceites o baterías, puedes acudir al Centro de Colección de Químicos Domésticos o participar en las jornadas periódicas BOPA.

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