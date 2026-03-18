¿Preparado para el March Madness? En estos locales del área metropolitana de Washington DC podrás ver los juegos

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Los fanáticos del baloncesto universitario en el área metropolitana de Washington D.C., Maryland y Virginia (DMV) ya calientan motores para la edición 2026 del March Madness, que arranca oficialmente este 17 de marzo.

Con la participación de potencias regionales como la Universidad de Maryland, Virginia Tech y Howard University, los establecimientos locales han transformado sus espacios en verdaderos templos deportivos para albergar a miles de seguidores.

Esta temporada es importante para la economía local, ya que se espera un repunte masivo en el consumo durante las transmisiones en vivo que se extenderán hasta los primeros días de abril, destacando los duelos de las rondas iniciales tanto en la categoría masculina como femenina.

Locales

Según detalla El Tiempo Latino estos son algunos locales de la ciudad que transmitirán los partidos en vivo durante toda la temporada:

The Admiral (Dupont Circle): transmite los encuentros en 15 pantallas con sonido ambiental y ofertas en aperitivos como smoked chicken nachos.

transmite los encuentros en 15 pantallas con sonido ambiental y ofertas en aperitivos como smoked chicken nachos. Whitlow’s (U Street & The Wharf): ofrece una experiencia única que incluye su famoso "Tiki Boat" y cubetas de cerveza para grupos.

ofrece una experiencia única que incluye su famoso "Tiki Boat" y cubetas de cerveza para grupos. BOE (Arlington): ideal para quienes buscan un toque de música country mientras disfrutan de promociones en cervezas y tragos especiales.

ideal para quienes buscan un toque de música country mientras disfrutan de promociones en cervezas y tragos especiales. Crystal City Sports Pub (Arlington): un recinto masivo que cuenta con 100 televisores y una pantalla gigante de 18 pies en su tercer nivel.

un recinto masivo que cuenta con 100 televisores y una pantalla gigante de 18 pies en su tercer nivel. First Down Sports Bar (Arlington): dispone de 30 pantallas y una amplia variedad de bebidas en formato stadium cans.

dispone de 30 pantallas y una amplia variedad de bebidas en formato stadium cans. Quincy Hall (Arlington): ofrece 20 pantallas y promociones grupales, incluyendo jarras de cerveza mexicana y promociones enlatadas.

Oferta variada

La oferta televisiva para este 2026 asegura una cobertura total a través de cadenas como CBS, ESPN y TNT, permitiendo que nadie se pierda los emocionantes buzzer-beaters que definen el torneo.

Mientras los equipos de Virginia Commonwealth University y la Universidad de Richmond luchan por avanzar en el cuadro nacional, la comunidad del DMV reafirma su pasión por el deporte ráfaga en una atmósfera de celebración colectiva.

Ya sea desde la comodidad del hogar o en el bullicio de los bares más populares de la capital, el inicio de la locura de marzo marca el evento social más esperado del primer trimestre del año.

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