Adiós a American Mattress: la cadena de lujo cierra sus puertas con descuentos en cuatro estados

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La reconocida cadena minorista American Mattress, famosa desde 1988 por su catálogo de colchones de lujo, se encamina a una liquidación total de sus activos en Estados Unidos (EEUU).

Tras meses de incertidumbre bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, los acreedores y el administrador judicial han solicitado convertir el caso al Capítulo 7, lo que implica el cierre definitivo de sus 45 sucursales y un remate masivo de mercancía para saldar deudas millonarias, reportó La Mañana de Nuevo Laredo.

La cadena opera actualmente en puntos estratégicos de Illinois, Indiana, Michigan y Florida. Con el proceso de liquidación en marcha, se espera que estas 45 tiendas inicien ventas de liquidación con descuentos profundos en marcas premium.

La empresa admitió una pérdida operativa de 1,26 millones de dólares desde finales del año pasado, lo que ha acelerado la necesidad de convertir el inventario en efectivo inmediato.

Una crisis de liquidez insalvable

A pesar de que American Mattress declaró tener activos de entre 1 y 10 millones de dólares, sus deudas con casi 200 acreedores y la falta de nueva financiación han hecho imposible su permanencia en el mercado.

El administrador estadounidense señaló que la empresa ha operado sin una supervisión financiera independiente, lo que derivó en una crisis de flujo de caja que hoy obliga a bajar las santamarías.

Para los clientes en los estados afectados, este cierre representa una oportunidad inusual para adquirir sistemas de descanso de alta gama a una fracción de su precio original. Expertos sugieren que las ventas de liquidación podrían comenzar de inmediato en las tiendas físicas, a medida que los tribunales aprueben el calendario de cierre definitivo.

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