Evita el embargo del IRS en 2026: cómo proteger tus bienes y sueldo si debes impuestos (Recomendaciones)

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El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) no busca quitarte tus pertenencias como primera opción, pero la inacción es su mayor detonante.

Si tienes deudas pendientes o no has presentado tus declaraciones de años anteriores, este 2026 es el momento de actuar antes de que la agencia inicie un proceso de incautación legal.

¿Qué es realmente un embargo del IRS?

A diferencia de un gravamen (que es solo un reclamo legal sobre su propiedad), un embargo (levy) es la acción física de tomar sus activos para pagar una deuda.

El IRS tiene la autoridad legal para:

Confiscar fondos directamente de tu cuenta bancaria.

Retener una parte sustancial de tu cheque de pago (sueldo).

Tomar y vender vehículos, casas o cualquier bien inmueble.

Aplicar tus reembolsos de impuestos futuros al saldo adeudado.

¿Quiénes están obligados a declarar este 2026?

Para el año fiscal 2025 (que se declara ahora en 2026), los umbrales de la deducción estándar han subido ligeramente debido a la inflación.

Generalmente, debes declarar si tus ingresos brutos superan los siguientes montos:

Estado Civil Menores de 65 años 65 años o más Soltero $15,000 $17,000 Casado (Declaración Conjunta) $30,000 $31,500 (uno) / $33,000 (ambos) Cabeza de Familia $22,500 $24,500

Nota para inmigrantes: Poseer un número ITIN en lugar de un Seguro Social no te exime de esta responsabilidad. Cumplir con tus impuestos es, además, un factor positivo en procesos de regularización migratoria.

Proceso de colección del IRS: del aviso CP501 al embargo físico

El IRS está obligado a seguir un proceso antes de tocar tus bienes. No te dejarán sin cuenta bancaria sin previo aviso:

Envío de factura: recibirás el aviso CP501 o similares notificando la deuda. Aviso de intención de embargo: si no pagas, recibirás una notificación final por correo certificado. Derecho a una audiencia: tienes 30 días desde la notificación final para solicitar una audiencia de debido proceso de colección (CDP).

Prórroga de 2026: Recuerda que la fecha límite para solicitar una extensión de tiempo para presentar (no para pagar) es el 15 de abril de 2026. Esto te da hasta octubre para organizar tus papeles, pero el dinero adeudado empieza a generar intereses desde abril.

Cómo detener un embargo: lo que debes saber

Si ya recibiste una notificación de embargo, no la ignores. El IRS ofrece varias rutas de escape:

Acuerdos de pago a plazos (Installment Agreements): puedes pagar tu deuda en cuotas mensuales de hasta 72 meses.

puedes pagar tu deuda en cuotas mensuales de hasta 72 meses. Oferta de compromiso (OIC): en casos de dificultad económica extrema, puedes negociar pagar menos del total de la deuda.

en casos de dificultad económica extrema, puedes negociar pagar menos del total de la deuda. Estado de "incobrable": si demostraras que pagar la deuda te impide cubrir tus necesidades básicas (renta, comida), el IRS puede suspender el cobro temporalmente.

Ayuda gratuita (LITC): Existen las Clínicas para Contribuyentes de Bajos Ingresos (LITC) que ayudan a personas de habla hispana y a quienes tienen el inglés como segundo idioma a resolver disputas con el IRS de forma gratuita o a muy bajo costo.

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