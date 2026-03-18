TPS 2026 en EEUU: ¿Qué pasará en la audiencia de la Corte Suprema de abril y cómo afecta a haitianos y sirios?

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La batalla legal por el Estatus de Protección Temporal (TPS) ha llegado a un punto crítico, la Corte Suprema de Estados Unidos (EEUU) ha confirmado que dedicará una audiencia clave para tomar una decisión en cuanto a cierto grupo de inmigrantes.

Se ha dado a conocer que, en abril para escuchar los argumentos que decidirán si más de 355.000 personas de Haití y Siria podrán mantener su permiso de trabajo y protección contra la deportación, o si deberán enfrentar la salida del país.

¿Qué está pasando en la Corte Suprema?

En una orden reciente, el máximo tribunal solicitó a las partes presentar sus escritos legales de forma inmediata.

El trasfondo es una disputa de facultades: mientras que la administración del presidente Donald Trump argumenta que el Poder Ejecutivo tiene la autoridad absoluta para finalizar estas designaciones basándose en el "interés nacional", tribunales inferiores han bloqueado estas cancelaciones alegando irregularidades en el proceso y, en algunos casos, motivaciones discriminatorias.

Actualmente, la situación se divide en dos frentes:

Haití: cerca de 350.000 beneficiarios están protegidos temporalmente tras fallos que indicaron que el fin del programa fue "ilegal" y motivado por animosidad racial.

cerca de 350.000 beneficiarios están protegidos temporalmente tras fallos que indicaron que el fin del programa fue "ilegal" y motivado por animosidad racial. Siria: alrededor de 6.100 personas mantienen su estatus mientras el litigio avanza, a pesar de los esfuerzos del gobierno por declarar que los tribunales no tienen jurisdicción sobre este tema.

Destacado: Aunque la administración actual busca reducir el alcance del TPS, el Congreso tiene el poder de legislar una solución permanente (como la Ley de Promesa y Sueño Americano), aunque actualmente se encuentra estancada en el legislativo.

El precedente de Venezuela:

La preocupación entre los grupos de defensa de inmigrantes ha crecido tras la decisión de la Corte de permitir que la administración avance con el fin del TPS para Venezuela.

Esta medida dejó a más de medio millón de venezolanos en una situación de vulnerabilidad extrema, sentando un precedente que el gobierno busca replicar con las designaciones de Haití y Siria.

¿Por qué es peligroso el retorno?

El TPS fue creado por el Congreso en 1990 precisamente para evitar que personas sean enviadas de regreso a países devastados por la guerra o desastres naturales.

A día de hoy, las condiciones en ambos países son alarmantes:

Haití: controlado en gran parte por bandas criminales. El Departamento de Estado mantiene una alerta de "No viajar" por riesgo de secuestro y muerte.

Se estima que para finales de 2025, más de 1.4 millones de haitianos se habrán desplazado internamente por la violencia.

Siria: Aaunque el dictador Bashar al-Assad abandonó el poder en 2024, el país sigue sumido en las secuelas de una guerra civil, con presencia de grupos terroristas y una infraestructura destruida.

Actualización marzo: ¿Qué deben hacer los beneficiarios ahora?

Si usted es titular de TPS de Haití o Siria, es fundamental mantener la calma pero estar preparado:

Mantenga su estatus vigente: asegúrese de haber realizado todas las reinscripciones requeridas hasta la fecha.

asegúrese de haber realizado todas las reinscripciones requeridas hasta la fecha. Consulte a un abogado: no tome decisiones basadas en rumores de redes sociales. Verifique si tiene otras vías de ajuste de estatus (peticiones familiares, visas U, etc.).

no tome decisiones basadas en rumores de redes sociales. Verifique si tiene otras vías de ajuste de estatus (peticiones familiares, visas U, etc.). Documentación al día: tenga sus permisos de trabajo y registros de identidad en un lugar seguro.

tenga sus permisos de trabajo y registros de identidad en un lugar seguro. Vigilancia de fechas: la audiencia de abril es informativa; la decisión final de la Corte podría tardar semanas o meses después de los argumentos.

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