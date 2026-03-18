Tren Bala en California: el plan 2026 revela cuándo viajarás de San Francisco a Los Ángeles

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El megaproyecto que busca transformar la movilidad en el llamado estado Dorado tiene una nueva hoja de ruta.

La Autoridad de Ferrocarriles de Alta Velocidad de California (Chsra) presentó su Borrador del Plan de Negocios 2026, revelando fechas concretas, avances de ingeniería y, sobre todo, el enorme desafío financiero que representa conectar el norte y el sur del estado a más de 300 km/h.

Aunque el tren bala promete ser un sistema de cero emisiones que cambiará la economía estatal, el plan también llega acompañado de advertencias por parte de organismos de control sobre el costo final de la obra.

Cronograma oficial: ¿Cuándo podremos viajar?

El plan define dos etapas críticas para la puesta en marcha del servicio. Si bien el tramo completo es la meta final, el Valle Central será el primero en ver rodar los trenes:

2032-2033: Finalización e inicio del servicio comercial en el Segmento Operativo Inicial (171 millas entre Merced y Bakersfield).

2039: Conclusión de toda la infraestructura de la Fase 1 .

2040: Inicio del servicio completo que conectará San Francisco con Los Ángeles y Anaheim.

Una vez operativo, el sistema permitirá hasta 36 trenes diarios, ofreciendo viajes exprés que prometen competir directamente con los vuelos comerciales internos.

Avances en el terreno y creación de empleo

A pesar de las críticas por los retrasos, la Chsra destaca que el proyecto ya es una realidad física en el Valle Central, concentrando obras en los condados de Madera, Fresno, Kings y Tulare:

Infraestructura: 128 kilómetros de plataforma ferroviaria ya están terminados y casi 60 estructuras principales (viaductos y pasos a desnivel) han sido concluidas.

Fuerza laboral: El proyecto ha generado más de 16,400 empleos desde su inicio, con un promedio de 1,700 trabajadores activos diariamente en los sitios de construcción.

El laberinto financiero: costos vs. fondos

El financiamiento sigue siendo el talón de Aquiles del tren bala. El Plan 2026 estima que la Fase 1 costará aproximadamente $126,200 millones de dólares, mientras que solo el tramo Merced-Bakersfield requiere cerca de $34,760 millones.

Estrategias para cubrir el gasto:

Asignación anual de $1,000 millones del programa estatal Cap-and-Invest hasta 2045.

Alianzas con el sector privado y desarrollo inmobiliario en las estaciones.

Ahorros de $1,700 millones mediante medidas de racionalización en la Fase 1.

Los desafíos: velocidad y "brecha" presupuestaria

El California Policy Center y la Oficina del Analista Legislativo (LAO) han levantado banderas rojas. El principal temor es el déficit de financiamiento para las etapas posteriores.

Además, existe una preocupación técnica legal: debido al uso de vías compartidas en ciertos tramos, expertos dudan que el tren pueda cumplir con la meta de la Proposición 1A, que exige unir San Francisco y Los Ángeles en menos de 2 horas y 40 minutos.

"La brecha entre los fondos disponibles y el costo estimado abre interrogantes sobre la viabilidad de las próximas etapas", advierte el informe del California Policy Center.

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