Grocery Outlet anuncia reestructuración masiva: ¿Qué pasará con sus sucursales en California?

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La cadena de supermercados Grocery Outlet, famosa por sus precios de liquidación y ofertas increíbles, ha sorprendido al mercado minorista esta semana al anunciar el cierre definitivo de nueve sucursales en California.

Esta decisión forma parte de un ambicioso plan de optimización que afectará a un total de 36 tiendas en todo Estados Unidos durante el año fiscal 2026.

Un ajuste estratégico tras una rápida expansión

La noticia llega después de que se presentaran los resultados financieros del cuarto trimestre de 2025.

Según informes de SFGATE y Grocery Dive, la empresa con sede en Emeryville reconoció que su agresiva estrategia de expansión había superado su capacidad operativa actual.

El Director Ejecutivo de Grocery Outlet, Jason Potter, describió los resultados recientes como "inaceptables" durante una llamada con inversores.

Potter explicó que, tras un análisis exhaustivo de su red de tiendas, identificaron locales que no tienen un camino claro hacia la rentabilidad sostenida.

Este "plan de optimización" tiene como objetivo frenar las pérdidas financieras, que en el último año fiscal alcanzaron la asombrosa cifra de 224.9 millones de dólares.

¿Qué ciudades de California perderán su Grocery Outlet?

Aunque la mayoría de los cierres nacionales ocurrirán en la costa este (Maryland, Nueva Jersey y Ohio), California —el mercado principal de la cadena— sufrirá el impacto de nueve clausuras estratégicas.

Según una lista obtenida por la firma de reestructuración Gordon Brothers y citada por medios locales como Patch, las tiendas afectadas se encuentran en las siguientes ciudades:

Azusa

Brawley

El Cajon

Kerman

La Habra

Ontario

Patterson

Poway

Ridgecrest

La empresa aclaró que estas decisiones se basan estrictamente en el rendimiento financiero individual de cada establecimiento.

Otros puntos de venta en condados como Contra Costa y áreas del norte del estado no figuran actualmente en la lista de desmantelamiento.

Factores económicos: Inflación y recortes en beneficios de Grocery Outlet en California

Varios factores externos precipitaron esta crisis. Según fuentes consultadas como USA Today y Yahoo News, la dirección de Grocery Outlet atribuye el declive a la creciente presión sobre el consumidor y a la reducción de los beneficios federales.

El retraso en la dispersión de fondos de programas de asistencia nutricional (SNAP) afectó directamente el poder adquisitivo de su base de clientes principal, que busca activamente productos a bajo costo.

"Expandimos demasiado rápido y estos cierres son una corrección directa", afirmó Potter, asumiendo la responsabilidad de la reestructuración.

El futuro de Grocery Outlet en 2026

A pesar de las clausuras, Grocery Outlet no tiene planes de abandonar el mercado. La compañía tiene la intención de abrir entre 30 y 33 nuevas tiendas en 2026, centrándose en un modelo de "clúster" para optimizar la eficiencia de su cadena de suministro.

Su meta es reinvertir los recursos en locales que sean rentables y renovar la experiencia de compra para recuperar la confianza de sus clientes habituales.

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