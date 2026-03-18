Crisis aérea en EEUU: renuncias en la TSA por cierre del DHS, guía ante retrasos (Balance actualizado)

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Lo que comenzó como una disputa presupuestaria en el Congreso ha escalado hasta convertirse en una amenaza directa a la movilidad en Estados Unidos (EEUU).

El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que ya cumple un mes desde que se cortaron los fondos a mediados de febrero, ha llevado a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) a un punto de quiebre.

El riesgo real: ¿Pueden cerrar los aeropuertos?

Adam Stahl, administrador adjunto interino de la TSA, lanzó una advertencia sin precedentes: la clausura de aeropuertos pequeños es una posibilidad real.

El motivo no es solo la falta de presupuesto, sino el agotamiento de los agentes que, tras semanas sin recibir su salario completo, han comenzado a reportarse enfermos o a renunciar.

"Si esto continúa, no es exagerado decir que podríamos tener que cerrar aeropuertos, sobre todo los más pequeños, si los agentes no pueden permitirse el lujo de presentarse a trabajar", declaró Stahl.

Radiografía del caos: aeropuertos más afectados

La crisis coincide con la temporada de Spring Break y condiciones climáticas adversas en el noreste, creando una "tormenta perfecta".

Los puntos críticos hoy son:

Miami (MIA) y Fort Lauderdale (FLL): más de 500 vuelos retrasados y decenas de cancelaciones en las últimas 24 horas. Las filas en FLL se extienden hasta las aceras de la Terminal 4.

más de 500 vuelos retrasados y decenas de cancelaciones en las últimas 24 horas. Las filas en FLL se extienden hasta las aceras de la Terminal 4. Atlanta (ATL): tiempos de espera en seguridad de hasta dos horas y más de 200 vuelos cancelados.

tiempos de espera en seguridad de hasta dos horas y más de 200 vuelos cancelados. Houston (IAH) y Dallas-Fort Worth (DFW): reportan una tasa de ausentismo del personal de seguridad superior al 6% (el triple de lo normal).

Dato económico: Se estima que el sector turismo está perdiendo cerca de $100 millones de dólares diarios debido a la ineficiencia operativa causada por el cierre.

¿Por qué renuncian los agentes?

Desde el inicio del cierre, más de 300 empleados han renunciado.

La razón es simple: es la tercera vez en menos de seis meses que se les obliga a trabajar sin cobrar.

Sindicatos como la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE) señalan que muchos agentes no tienen dinero ni para la gasolina de sus autos o el cuidado de sus hijos.

Lo que debes saber antes de ir al aeropuerto

Si tienes planeado viajar en los próximos días, sigue estas recomendaciones para evitar quedar varado:

1. Verifica el estatus de tu vuelo (Constantemente)

No te confíes de la confirmación de ayer. Usa herramientas como FlightAware o la app oficial de tu aerolínea.

Aerolíneas de bajo costo como Spirit están siendo las más afectadas por la falta de tripulaciones disponibles.

2. Llega con tiempo extra (mucho tiempo)

Se recomienda llegar al menos 4 horas antes para vuelos nacionales y 5 horas para internacionales. Las filas de la TSA están operando con carriles reducidos.

3. Derechos del pasajero y reembolsos

Si tu vuelo es cancelado por falta de personal (que la aerolínea puede atribuir a "Control de Tráfico Aéreo"), tienes derecho a:

Reubicación en el próximo vuelo disponible.

Reembolso íntegro si decides no viajar.

Nota importante: Muchas aerolíneas están ofreciendo hoteles o vales de comida, pero ante un cierre gubernamental, estas compensaciones pueden ser limitadas. Exige tus derechos con firmeza pero con respeto.

4. Solidaridad comunitaria

En aeropuertos como Denver, Seattle-Tacoma y Las Vegas, se han instalado centros de acopio. Si puedes, dona alimentos no perecederos o productos de higiene para los agentes de la TSA que siguen trabajando sin sueldo para garantizar tu seguridad.

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