Ola de calor en California: ¿Por qué las autoridades advierten sobre el uso de las playas?

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Mientras una ola de calor sin precedentes golpea el sur de California en marzo de 2026, las autoridades de salud emiten una advertencia crucial: el agua de varias playas icónicas de Los Ángeles no es segura para los bañistas.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH) ha confirmado que las muestras de agua más recientes muestran niveles de bacterias que superan los estándares de seguridad estatales, lo que representa un riesgo directo de enfermedades para quienes decidan meterse al mar.

El calor extremo y el peligro invisible en las playas de California

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido avisos por calor excesivo debido a temperaturas que varían entre los 90°F y 100°F (32°C a 38°C) en diferentes áreas de la cuenca de Los Ángeles.

Aunque este clima caluroso atrae a miles de residentes en busca de alivio en el océano, el LACDPH advierte que el aumento de bacterias —comúnmente asociadas a desechos orgánicos y escurrimientos— puede causar infecciones gastrointestinales, respiratorias o irritaciones en la piel y los ojos.

Los expertos señalan que las altas temperaturas y los residuos que llegan a través de los desagües pluviales tras las lluvias de febrero han creado un ambiente ideal para la proliferación de bacterias.

Playas de California bajo advertencia sanitaria

Las autoridades instan al público a evitar "nadar, surfear o jugar" en el agua, especialmente en un radio de 100 yardas alrededor de desembocaduras de arroyos y drenajes pluviales. Según el último reporte oficial del 17 de marzo de 2026, las áreas afectadas incluyen:

Santa Monica Pier: 100 yardas alrededor del muelle.

Will Rogers State Beach: Específicamente cerca de Santa Monica Canyon Creek y el drenaje pluvial Pulga.

Mother’s Beach en Marina del Rey: Se recomienda evitar toda la zona de nado.

Malibu: Áreas cercanas a Malibu Lagoon (Surfrider Beach), Escondido Creek y Marie Canyon Storm Drain.

Topanga County Beach: En las inmediaciones del drenaje pluvial Castlerock.

El Departamento de Salud Pública subraya que los niños, los ancianos y las personas con sistemas inmunológicos debilitados son los más susceptibles a estas condiciones.

"Estar expuesto a estas aguas incrementa notablemente el riesgo de enfermar", afirmaron representantes del condado en comunicados recientes que fueron compartidos por medios como Telemundo y CBS News.

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