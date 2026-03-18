Embajada de EEUU a jugadores venezolanos: Vayan preparándose para Los Ángeles 2028

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La embajada de Estados Unidos en Venezuela felicitó a la selección de Venezuela tras su triunfo en la final del Clásico Mundial de Béisbol disputado este martes.

A través de su cuenta de Instagram, la embajada posteó: “¡La sacaron de jonrón! ¡Felicidades a Venezuela por su triunfo en el #WBC2026!”

“Qué final tan emocionante nos regalaron a todos los fanáticos del béisbol”, expresaron ante en triunfo del equipo criollo ante EEUU en su primer campeonato de Clásico.

Adicionalmente la embajada alentó a los jugadores de Venezuela a prepaparse para los Juegos Olímpicos de 2028: “Eso sí, ¡vayan preparándose para Los Ángeles 2028!”, expresaron.

Venezuela quedó campeón por primera vez en el Clásico Mundial de Béisbol, su puesto más alto fue en el 2009 donde quedaron en el tercer puesto.

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