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Así disfrutan en la Embajada de EEUU en Caracas la final del Clásico Mundial de Béisbol

La embajada compartió una fotografía de la encargada de negocios en Venezuela, Laura Dogu, junto a otros compañeros 
 

Por Brian Segura
Martes, 17 de marzo de 2026 a las 10:29 pm

Funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Caracas disfrutan del partido final del Clásico Mundial de Béisbol donde se enfrentan los equipos de Venezuela y Estados Unidos.

En la imagen, compartida por la cuenta oficial de la embajada en Instagram, se aprecia a la encargada de negocios en Venezuela, Laura Dogu, junto a otros asistentes.

“Los chamos de @TeamBeisbolVE 🇻🇪están jugando bien contra nuestro ‘Dream Team’ @USABaseball 🇺🇸. Mi equipo y yo estamos muy pendientes de esta gran final desde Caracas.”, postearon en la cuenta. 

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