Así disfrutan en la Embajada de EEUU en Caracas la final del Clásico Mundial de Béisbol

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Funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Caracas disfrutan del partido final del Clásico Mundial de Béisbol donde se enfrentan los equipos de Venezuela y Estados Unidos.

En la imagen, compartida por la cuenta oficial de la embajada en Instagram, se aprecia a la encargada de negocios en Venezuela, Laura Dogu, junto a otros asistentes.

“Los chamos de @TeamBeisbolVE 🇻🇪están jugando bien contra nuestro ‘Dream Team’ @USABaseball 🇺🇸. Mi equipo y yo estamos muy pendientes de esta gran final desde Caracas.”, postearon en la cuenta.

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