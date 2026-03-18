Bloomberg: EEUU relajará sanciones a Venezuela para aumentar producción petrolera por guerra en Irán

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El gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump se encuentra evaluando la implementación de nuevas medidas para flexibilizar las sanciones al sector de hidrocarburos en Venezuela.

La estrategia busca incentivar la producción de crudo local como respuesta al incremento global de los precios de la energía, impulsado por el conflicto bélico con Irán. Los anuncios podrían emitirse en el transcurso de esta semana, informó Bloomberg.

Según fuentes familiarizadas con el proyecto citadas por la el medio anteriormente citado, la administración también proyecta un esquema más amplio para facilitar el ingreso de capitales al país.

"Seguiremos actuando cuando sea necesario para restaurar la paz y la prosperidad en Venezuela", declaró Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, quien agregó que se han emitido varios permisos generales para promover avances en áreas eneréticas y mineras.

Empresas en fase de autorización

Diversas corporaciones internacionales se encuentran a la espera de aprobación por parte del Departamento del Tesoro de EE. UU. para iniciar o retomar operaciones.

Entre las entidades destacadas figuran la filial de la estatal india ONGC Videsh Ltd., la firma Masha Capital AB con sede en Estocolmo y J&F Investimentos, vinculada al grupo brasileño JBS Foods, las cuales se sumarían a operadoras que ya cuentan con permisos previos, tales como Chevron, BP, Shell, Repsol, Eni y Maurel & Prom.

Impacto del conflicto en Irán y mercado global

Tras el inicio de acciones militares por parte de Estados Unidos e Israel en Irán, los futuros del petróleo han registrado un alza superior al 40%. Esta situación ha derivado en que los precios de la gasolina alcancen sus niveles más altos desde el año 2003.

Pese a los esfuerzos por reactivar el sector, informes técnicos sugieren que no existe certeza sobre si esta flexibilización generará un incremento de la producción de barriles a corto plazo. Sin embargo, empresas como ONGC Videsh mantienen expectativas positivas; su director financiero, Vivek Tongaonkar, señaló recientemente que el movimiento de la industria venezolana "va en una dirección positiva".

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