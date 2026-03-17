Precio de la gasolina se dispara en Los Cayos de Florida: supera los $4 por galón

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El paraíso de los Cayos de Florida se enfrenta a una realidad económica amarga. Mientras el resto del estado lidia con una inflación moderada, el condado de Monroe rompió la barrera de los $4 dólares por galón, posicionándose como la región con el combustible más caro de toda Florida y una de las más costosas de la nación.

Este incremento no solo afecta a quienes conducen por la Overseas Highway, sino que amenaza con disparar los costos de la industria turística y pesquera, pilares fundamentales de la economía local.

Radiografía de los precios: Monroe vs. Florida

Según el reporte semanal de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), la disparidad de precios dentro del "Estado del Sol" es abismal.

La logística de transportar combustible hasta el punto más al sur de EE. UU. está pasando factura:

Condado de Monroe (Los Cayos): $4.04 por galón (Récord local).

Palm Beach: $3.89 por galón.

Broward: $3.76 por galón.

Promedio Estatal: $3.79 por galón.

Miami-Dade: $3.16 por galón (Casi un dólar menos que en los Cayos).

El factor geopolítico: ¿Por qué sube la gasolina?

El alza en los Cayos no es un evento aislado, sino el reflejo de una crisis global. El precio promedio nacional ha saltado a $3.71, un incremento de 28.2 centavos en apenas siete días. Los analistas señalan tres causas principales:

Conflicto en Medio Oriente: Los recientes ataques de EE. UU. e Israel sobre objetivos en Irán han generado pánico en los mercados energéticos, interrumpiendo el flujo de crudo. Logística Insular: Llevar gasolina a través de los puentes de los Cayos implica costos de transporte que siempre se trasladan al consumidor final. Insumos Turísticos: El precio del combustible marino, esencial para botes de pesca y tours, está arrastrando consigo el costo de alimentos y servicios recreativos en la zona.

Impacto en la economía del "Key West"

Para una región que vive del mar, el galón a $4.04 es una señal de alerta. Los operadores de botes y servicios de excursiones ya advierten que estos costos adicionales se verán reflejados en las tarifas de la temporada de primavera.

Si la gasolina sube, sube todo: desde el equipo de pesca hasta la cena de mariscos frente al muelle.

Dato Clave: El precio en Miami-Dade es significativamente más bajo ($3.16), lo que sugiere que el costo adicional en los Cayos es puramente logístico y derivado de la escasez de centros de distribución cercanos.

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