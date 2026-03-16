¿Bajará el precio de la gasolina en EEUU? Esto respondió el secretario de Energía

Suscríbete a nuestros canales

La administración de Donald Trump proyecta un alivio financiero para los consumidores estadounidenses con una posible caída del precio de la gasolina por debajo de los $3 por galón antes del verano.

El secretario de Energía, Chris Wright, confirmó que el fin de los riesgos energéticos derivados del conflicto con Irán permitirá alcanzar esta meta en pocas semanas.

Esto, afirmó, una vez que se estabilice el mercado tras la escalada que llevó el combustible de $2.94 a $3.70 tras los recientes ataques militares.

Consideraciones

Según el funcionario, la reapertura del estrecho de Ormuz resulta importante no solo para la economía doméstica, sino para la seguridad del comercio global.

Esto sería especialmente para socios asiáticos y europeos que dependen de este flujo marítimo actualmente bloqueado por las hostilidades según detalla NBC News.

Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró haber devastado la capacidad militar iraní, incluyendo centros de producción petrolera estratégicos como la isla Kharg, aunque aclaró que evitó dañar la infraestructura eléctrica para facilitar una reconstrucción futura.

Colaboración

Mientras el gobierno busca la colaboración de potencias como China y Japón para patrullar las aguas en disputa, la oposición demócrata cuestiona la falta de un plan de salida claro y los costos imprevistos de la guerra.

A pesar de la incertidumbre propia de un escenario bélico, la Casa Blanca mantiene su optimismo sobre una era de abundancia energética que reducirá la presión inflacionaria en los bolsillos de los ciudadanos en el corto plazo.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.