Cuba anuncia este beneficio para sus ciudadanos en Miami: detalles aquí

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El gobierno de Cuba abrió oficialmente la puerta a los capitales de su diáspora para intentar frenar el colapso financiero que asfixia a la isla.

El ministro de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva Fraga, confirmó que los cubanos residentes en el exterior, incluyendo la comunidad en Miami y sus descendientes, ahora tienen permiso para invertir y poseer negocios en sectores de infraestructura, turismo y minería.

Esta apertura busca desesperadamente inyectar divisas en una economía paralizada por la falta de combustible y una crisis energética que mantiene a oscuras a gran parte del país, lo que ha derivado en protestas sociales sin precedentes en localidades como Morón.

Cambio de dirección

Esta reforma económica surge en un momento importante de tensión diplomática, mientras La Habana intenta negociar con la administración de Donald Trump para aliviar las sanciones financieras.

Aunque el régimen mantiene su retórica contra el embargo estadounidense, la urgencia por reactivar la red eléctrica y asegurar suministros básicos ha forzado esta flexibilización hacia el sector privado según detalla Américateve.

Mientras el presidente estadounidense lanza advertencias sobre un posible cambio de sistema en la isla, las autoridades cubanas apuestan a que el flujo de inversión desde Estados Unidos sirva como un salvavidas para evitar un quiebre total del orden interno.

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