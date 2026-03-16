Remate de tierras en Riverside 2026: más de 800 propiedades desde precios de regalo

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El sueño de tener casa propia en el "Estado Dorado" parece cada vez más inalcanzable para la comunidad latina debido a los precios por las nubes.

Sin embargo, una noticia desde el Inland Empire está encendiendo una luz de esperanza: el Condado de Riverside ha anunciado una subasta masiva de propiedades con ofertas iniciales que arrancan en apenas $100.

Para las familias que trabajan doble turno o para quienes tuvieron que mudarse a estados vecinos buscando rentas más bajas, este evento representa la oportunidad real de volver y plantar raíces en California.

Fechas y detalles del "gran remate"

La subasta es organizada por la oficina del Tesorero y Recaudador de Impuestos del Condado de Riverside. Se trata de bienes que el gobierno ha recuperado tras años de impuestos a la propiedad (property taxes) impagos.

Inicio: 23 de abril a las 8:00 a. m.

Cierre: 28 de abril.

Inventario: Más de 800 parcelas y viviendas disponibles.

Precio base: Desde los $100 en lotes seleccionados.

Dato Clave Información de la Subasta Plataforma Registro en línea (Riverside County Tax Sale) Ubicación Desde Riverside hasta Coachella Valley Estado de Propiedad Se venden "tal cual" (As-is) Requisito Registro previo y depósito de garantía

Ciudades con mayor presencia de lotes

El Condado de Riverside es vasto y el catálogo incluye zonas urbanas consolidadas y terrenos con alto potencial de inversión. Muchas de estas áreas cuentan con una fuerte infraestructura de mercados hispanos, iglesias y escuelas.

Ciudades destacadas en el listado:

Zonas Urbanas: Riverside, Moreno Valley, Corona, Jurupa Valley y Perris.

Valle de Coachella: Indio, Coachella, Cathedral City y Desert Hot Springs.

Zonas en Crecimiento: Lake Elsinore, Hemet, San Jacinto y Beaumont.

Lo que debes saber antes de pujar

Aunque la oferta de $100 es real y sumamente atractiva (cuesta menos que llenar el tanque de gasolina y comprar el súper), hay factores que no debes ignorar:

La Puja: El precio inicial es solo el punto de partida. Si un terreno en una zona deseada tiene muchos interesados, el valor final subirá según la demanda. Investigación Previa: Es vital revisar el número de ítem, las medidas del lote y el uso de suelo. Algunas parcelas pueden tener restricciones de construcción o estar en zonas protegidas. Deudas adicionales: Aunque se subastan por impuestos impagos, es recomendable verificar si existen otros gravámenes sobre la propiedad.

Pasos para participar como un experto

Si quieres dejar de pagar renta y apostar por un terreno propio, sigue estos pasos:

Entra al portal oficial: Revisa el catálogo del Riverside County Treasurer-Tax Collector. Identifica tus favoritos: Anota los números de ítem y, si puedes, visita la ubicación física. Regístrate con tiempo: El sistema suele pedir un depósito previo para validar tu participación. Establece un límite: No te dejes llevar por la emoción; decide cuánto es lo máximo que puedes pagar antes de que empiece la subasta.

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