Remate de tierras en Riverside 2026: más de 800 propiedades desde precios de regalo

El sueño de tener casa propia en el "Estado Dorado" parece cada vez más inalcanzable para la comunidad latina debido a los precios por las nubes.
Sin embargo, una noticia desde el Inland Empire está encendiendo una luz de esperanza: el Condado de Riverside ha anunciado una subasta masiva de propiedades con ofertas iniciales que arrancan en apenas $100.
Para las familias que trabajan doble turno o para quienes tuvieron que mudarse a estados vecinos buscando rentas más bajas, este evento representa la oportunidad real de volver y plantar raíces en California.
Fechas y detalles del "gran remate"
La subasta es organizada por la oficina del Tesorero y Recaudador de Impuestos del Condado de Riverside. Se trata de bienes que el gobierno ha recuperado tras años de impuestos a la propiedad (property taxes) impagos.
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Inicio: 23 de abril a las 8:00 a. m.
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Cierre: 28 de abril.
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Inventario: Más de 800 parcelas y viviendas disponibles.
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Precio base: Desde los $100 en lotes seleccionados.
|Dato Clave
|Información de la Subasta
|Plataforma
|Registro en línea (Riverside County Tax Sale)
|Ubicación
|Desde Riverside hasta Coachella Valley
|Estado de Propiedad
|Se venden "tal cual" (As-is)
|Requisito
|Registro previo y depósito de garantía
Ciudades con mayor presencia de lotes
El Condado de Riverside es vasto y el catálogo incluye zonas urbanas consolidadas y terrenos con alto potencial de inversión. Muchas de estas áreas cuentan con una fuerte infraestructura de mercados hispanos, iglesias y escuelas.
Ciudades destacadas en el listado:
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Zonas Urbanas: Riverside, Moreno Valley, Corona, Jurupa Valley y Perris.
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Valle de Coachella: Indio, Coachella, Cathedral City y Desert Hot Springs.
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Zonas en Crecimiento: Lake Elsinore, Hemet, San Jacinto y Beaumont.
Lo que debes saber antes de pujar
Aunque la oferta de $100 es real y sumamente atractiva (cuesta menos que llenar el tanque de gasolina y comprar el súper), hay factores que no debes ignorar:
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La Puja: El precio inicial es solo el punto de partida. Si un terreno en una zona deseada tiene muchos interesados, el valor final subirá según la demanda.
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Investigación Previa: Es vital revisar el número de ítem, las medidas del lote y el uso de suelo. Algunas parcelas pueden tener restricciones de construcción o estar en zonas protegidas.
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Deudas adicionales: Aunque se subastan por impuestos impagos, es recomendable verificar si existen otros gravámenes sobre la propiedad.
Pasos para participar como un experto
Si quieres dejar de pagar renta y apostar por un terreno propio, sigue estos pasos:
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Entra al portal oficial: Revisa el catálogo del Riverside County Treasurer-Tax Collector.
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Identifica tus favoritos: Anota los números de ítem y, si puedes, visita la ubicación física.
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Regístrate con tiempo: El sistema suele pedir un depósito previo para validar tu participación.
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Establece un límite: No te dejes llevar por la emoción; decide cuánto es lo máximo que puedes pagar antes de que empiece la subasta.
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